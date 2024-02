Cuando todos creíamos no ver más ‘bombazos’ ante el cierre del mercado de fichajes de invierno en Europa, la prensa inglesa informa este viernes de un movimiento en el banquillo del Manchester United que promete remecer los cimientos de la Premier League. El protagonista no es otro que Jose Mourinho (61 años), que está considerando un regreso a Old Trafford en reemplazo del cuestionadísimo Erik ten Hag (54 años). Después de su abrupta salida de la AS Roma, el entrenador portugués parece tener “asuntos pendientes” con el cuadro de Carrington, apunta el Daily Mail.

Mourinho dejó el United en diciembre de 2018, después de una relación que fue una mezcla de éxitos iniciales y tensiones crecientes. Ahora, con la nueva directiva en el horizonte y Jim Ratcliffe (nuevo accionista) liderando el camino, el técnico portugués ve una oportunidad para volver y dejar su huella redentora en el equipo de los ‘Red devils’.

El regreso de Mourinho al Manchester United podría ser interpretado como una segunda oportunidad para el portugués, que ha estado ansioso por demostrar que aún tiene mucho que ofrecer en la élite del fútbol. Fuentes cercanas al DT afirman que se ha “propuesto como misión” volver a tomar las riendas del equipo inglés, sugiriendo una determinación firme por corregir lo que él podría considerar como un capítulo incompleto en su carrera.

La decisión de Mourinho de regresar a Inglaterra y, específicamente, al Manchester United, no solo dependerá de su propia voluntad, sino también de la recepción que tenga por parte de la directiva y los hinchas. La relación con algunos jugadores durante su anterior mandato fue motivo de preocupación, y será interesante ver cómo se aborda esa dinámica en un posible regreso.

El aliciente clave para Mourinho parece ser la oportunidad de trabajar con la nueva directiva encabezada por Jim Ratcliffe. El multimillonario empresario británico ha estado tomando decisiones significativas en el club desde su llegada, y la perspectiva de colaborar con él podría ser un factor decisivo en el retorno del portugués al Teatro de los Sueños.

Siempre según la citada fuente, en el Manchester United son conscientes de que luchar por el título de la Premier League es una utopía. Fuera de toda competencia europea, en Carrington apuestan por salvar la temporada clasificando de forma directa a la Champions, objetivo del que hoy están a ocho puntos (Tottenham marcha cuarto con 43 unidades). En esa línea, el ex DT del Inter de Milán y Manchester United parece ser el indicado.





Jose Mourinho viene de ser entrenador de la Roma. (Foto: Twitter)





¿Cómo fue el paso de Mourinho como entrenador del Manchester United?





José Mourinho fue el entrenador del Manchester United desde agosto de 2016 hasta diciembre de 2018. Durante su mandato, logró algunos éxitos, pero también enfrentó desafíos y críticas, especialmente en su tercer año. Aquí hay un resumen de su paso por el club:

Temporada 2016-2017: Mourinho tuvo un impacto inmediato al ganar tres trofeos en su primera temporada: la Community Shield, la EFL Cup (Copa de la Liga) y la UEFA Europa League. La victoria en este torneo aseguró un lugar en la Champions para la siguiente temporada.

Mourinho tuvo un impacto inmediato al ganar tres trofeos en su primera temporada: la Community Shield, la EFL Cup (Copa de la Liga) y la UEFA Europa League. La victoria en este torneo aseguró un lugar en la Champions para la siguiente temporada. Temporada 2017-2018: El equipo mejoró en la Premier League, terminando en la segunda posición, aunque a una distancia considerable del campeón, el Manchester City. Mourinho también llevó al United a la final de la FA Cup, pero perdió ante el Chelsea. A pesar de estos logros, hubo críticas por las relaciones tensas con algunos jugadores.

El equipo mejoró en la Premier League, terminando en la segunda posición, aunque a una distancia considerable del campeón, el Manchester City. Mourinho también llevó al United a la final de la FA Cup, pero perdió ante el Chelsea. A pesar de estos logros, hubo críticas por las relaciones tensas con algunos jugadores. Temporada 2018-2019: La relación entre Mourinho y varios jugadores, incluido el capitán Paul Pogba, se volvió más tensa. Después de un comienzo de temporada decepcionante y con resultados inconsistentes, Mourinho fue despedido en diciembre de 2018.





¿Desde cuándo no gana el Manchester United la Premier League?





El cuadro de Carrington no ha ganado la Premier desde la temporada 2012-2013. En esa campaña, el equipo dirigido por Sir Alex Ferguson se coronó campeón de la liga inglesa. Desde entonces, el club ha enfrentado desafíos para recuperar ese título, con otros equipos como el Manchester City y el Liverpool estableciéndose como contendientes fuertes.





Manchester United ganó su última Premier League con Ferguson como DT.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.





TE PUEDE INTERESAR





VIDEO RECOMENDADO





Carlo Ancelotti y su concepto sobre ser entrenador de fútbol

SOBRE EL AUTOR Renato Cardenas C. Nació en Lima en 1992. Ejerció estudios de traducción y pedagogía, pero su amor por el fútbol hizo que se interesara por el periodismo deportivo. En 2013 entró al Diario Depor para cubrir el campo de las noticias internacionales y desde ese entonces ha ganado mucha experiencia en medios digitales.