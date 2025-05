Con la chance de clasificar a la siguiente ronda de los play-offs por el Torneo Apertura. River Plate y Barracas Central se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO desde las instalaciones del Estadio Más Monumental de Buenos Aires. Habiendo clasificado por la vía de penales el conjunto de Boca Jrs, su clásico rival el cuadro ‘millonario’ busca hacer lo mismo junto a su gente frente a los ‘rojiblancos’ que llegan con dos victorias consecutivas encima. Revisa en esta nota los canales de transmisión de este compromiso y los horarios en todas las regiones.

River Plate vuelve a enfocarse en el plano local y ya tiene la mira puesta en los octavos de final del Torneo Apertura 2025. Luego de un duro pero celebrado compromiso en Ecuador por Copa Libertadores, el equipo de Marcelo Gallardo deberá enfrentar a Barracas Central en el Estadio Monumental, con el objetivo de seguir en carrera por el título doméstico.

El “Muñeco” no ocultó su satisfacción tras el gran triunfo conseguido en tierras ecuatorianas, pero sabe que no hay tiempo para relajarse. La competencia no da tregua, y ahora llega una instancia a todo o nada frente a un rival que llega en alza.

River cerró la fase regular en el segundo puesto de la Zona B, lo que le permitió asegurar la localía para esta ronda. Aunque el calendario ha sido exigente, Gallardo ha sabido rotar piezas y encontrar soluciones para mantener competitivo al equipo en todas las competencias. Para este cruce, no se descarta una mezcla entre titulares habituales y nombres que llegan con ritmo tras el reciente partido copero.

River Plate venció 3-2 a Barcelona SC por Copa Libertadores. (Foto: AFP)

Del otro lado estará Barracas Central, que finalizó séptimo en la Zona A y clasificó con lo justo, pero con argumentos sólidos. El equipo del sur llega motivado tras encadenar dos triunfos clave ante Unión y Huracán, resultados que le dieron el último boleto a esta fase y que ahora alimentan el deseo de dar el golpe en Núñez.

Más allá de las diferencias en nombres y jerarquía, el ‘Guapo’ ha demostrado ser un equipo incómodo y combativo, características que buscará hacer valer en un partido que será a eliminación directa. En caso de empate en los noventa minutos, el reglamento no contempla tiempo suplementario, por lo que el ganador se definirá directamente desde el punto penal.

River sabe que cada detalle cuenta en esta clase de encuentros y que no hay margen de error. La ilusión por sumar una nueva estrella local se mantiene intacta, pero primero deberá superar un escollo que llega sin presión y con ganas de hacer historia.

Posibles alineaciones:

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz o Germán Pezzella, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Nacho Fernández o Giuliano Galoppo; Franco Mastantuono, Facundo Colidio y Sebastián Driussi.

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz o Germán Pezzella, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Nacho Fernández o Giuliano Galoppo; Franco Mastantuono, Facundo Colidio y Sebastián Driussi. Barracas Central: Marcos Ledesma; Facundo Mater, Kevin Jappert, Fernando Tobio, Nicolás Demartini, Rodrigo Insúa; Tomás Porra, Dardo Miloc, Iván Tapia, Javier Ezequiel Ruiz; y Facundo Bruera.

¿En qué canales ver River Plate vs. Barracas?

El partido entre River Plate vs. Barracas Central se disputará en el Estadio Más Monumental, con la transmisión exclusiva de ESPN para toda Latinoamérica, canal disponible en la parrilla de DirecTV, Movistar TV, Claro TV y entre otras opciones, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro en la página web de Depor.

¿A qué hora juegan River Plate vs. Barracas?

El compromiso entre River Plate vs. Barracas Central está programado para este lunes 12 de abril a las 6:30 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a la 8:30 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 7:30 p.m.; en México a las 5:30 p.m.

