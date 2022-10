Boca Juniors vs. Aldosivi EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 24 de la Liga Profesional de Argentina este domingo 9 de octubre desde las 4:00 p.m. (hora peruana) y 6:00 p.m. (hora argentina). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de ESPN, Star+(Star Plus), ViX y TNT Sports. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Con los peruanos Carlos Zambrano y Luis Advíncula, Boca Juniors recibirá a Aldosivi, en busca de una victoria para intentar llegar a la cima de la liga argentina. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en La Bombonera.

¿A qué hora juega Boca vs. Aldosivi?

Perú, México, Colombia y Ecuador: 4:00 p.m.

Paraguay, Chile, Bolivia y Venezuela: 5:00 p.m.

Argentina, Uruguay y Brasil: 6:00 p.m.

España: 11:00 p.m.

Boca vs. Aldosivi: canales del partido y cómo ver por TV

El Boca vs. Aldosivi será uno de los duelos más atractivos de la jornada en la liga argentina. El enfrentamiento se llevará a cabo en el Estadio Alberto J. Armando, conocido como La Bombonera, y será transmitido en Argentina, por ESPN, Star Plus, ViX y TNT Sports. En el resto de Sudamérica, la contienda se podrá ver por ESPN y Star+(Star Plus), mientras que en México, los canales con los derechos son Fanatiz Mexico, ViX y Star Plus.

Cómo llegan Boca Juniors y Aldosivi

En medio del dolor por el sensible fallecimiento de un hincha de Gimnasia, Boca Juniors tendrá una dura prueba en casa, con el apoyo de su gente y con el sueño vivo de trepar a lo más alto de la Liga Profesional para acercarse así al título.

El jueves reciente, el ‘Xeneize’ solo pudo jugar nueve minutos ante el ‘Lobo’ en La Plata. El partido se paralizó debido a incidentes en los exteriores del estadio. La Policía usó gases lacrimógenos, los mismos que se propagaron en la cancha y jugadores e hinchas fueron los más afectados. Ante ello, el árbitro decidió suspender el cotejo.

Horas después de ese episodio, se confirmó que César Gustavo Regueiro, de 57 años, falleció de un paro cardiorrespiratorio, cuando era trasladado a un centro médico para recibir atención.

Pendiente de que se juegue lo que resta de ese encuentro, Boca llega al nuevo desafío en el segundo lugar con 42 puntos, dos menos que el líder Atlético Tucumán, que visitará el lunes a Racing Club.

Por su parte, Aldosivi cortó el martes su racha de ocho presentaciones sin ganar -con seis derrotas consecutivas- al vencer 2-0 a Barracas Central. El ‘Tiburón’, en la tabla, es colista, con apenas dieciséis unidades.

Boca vs. Aldosivi: probables alineaciones

Boca: Agustín Rossi, Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Gabriel Aranda (Marcos Rojo), Frank Fabra, Pol Fernández, Alan Varela, Martín Payero, Óscar Romero, Luca Langoni y Darío Benedetto. DT: Hugo Ibarra.

Aldosivi: José Devecchi, Emanuel Iñíguez, Mario López Quintana, Nicolás Valentini, Ian Escobar, Leandro Maciel, Francisco Cerro, Marcelo Meli, Matías Pisano, Martín Cauteruccio y Santiago Silva. DT: Diego Villar.

¿Dónde juega Boca vs. Aldosivi?





