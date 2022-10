Boca Juniors vs. Vélez Sarsfield EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan en el partido de la jornada 22 de la Liga Profesional este domingo 2 de octubre del 2022 desde las 4:00 p.m. (horario peruano) en el estadio La Bombonera. El partido podrá ser visto a través de las señales de ESPN, Star Plus y TyC Sports. No te pierdas todos los detalles y el minuto a minuto en Depor.com.

Los ‘Xeneizes’ tienen la obligación de sumar tres puntos para seguir prendido en la pelea por el campeonato. Hasta aquí, los números favorecen a los dirigidos por Hugo Ibarra, pues con la victoria sobre Quilmes (3-2) en Copa Argentina alcanzaron 12 duelos seguidos sin perder: nueve triunfos y tres igualdades.

¿A qué hora juegan Boca Juniors vs. Vélez Sarsfield por la Liga Profesional?

Perú – 4:00 p.m.

Ecuador – 4:00 p.m.

Colombia – 4:00 p.m.

México – 4:00 p.m.

Chile – 5:00 p.m.

Venezuela – 5:00 p.m.

Bolivia – 5:00 p.m.

Paraguay – 5:00 p.m.

Argentina – 6:00 p.m.

Uruguay – 6:00 p.m.

Brasil – 6:00 p.m.

España – 11:00 p.m.

Con relación al cruce ante los ‘cerveceros’, el ‘Negro’ Ibarra alista cambios en la oncena, pues recupera jugadores. Luis Advíncula y Carlos Zambrano volvieron luego de su actividad con la selección peruana. También regresó Frank Fabra, quien estuvo con Colombia. Luca Langoni también ingresaría en ataque para compartir con Darío Benedetto.

De su lado, Vélez Sarsfield espera mejorar su imagen hasta terminar la temporada. El ‘Fortín’ solo sumó 16 puntos y es antepenúltimo del campeonato. De hecho, la segunda victoria del curso la consiguió apenas hace unos días ante Barracas Central. Aquel fue el primer éxito de los de Liniers en Liga desde el pasado 20 de junio ante Rosario Central.

Boca Juniors vs. Vélez Sarsfield: canales de transmisión

En Argentina la división de la transmisión de todos los partidos del Torneo Liga Profesional está entre TNT Sports y ESPN Premium. Si te encuentras en el resto de Latinoamérica, cualquier partido de Boca y River es transmitido vía ESPN, sin excepción alguna. En este caso, para ver el partido Boca Juniors vs. Vélez Sarsfield puedes seguirlo a través de ESPN Premium.

¿Dónde ver online el partido Boca Juniors vs. Vélez Sarsfield por la Liga Profesional?

Si quieres ver la transmisión online del partido entre Boca Juniors y Vélez Sarsfield deberás seguir la señal de TNT Sports Go o Star Plus. Recordemos que, si los partidos del Torneo Liga Profesional son transmitidos en territorio argentino vía TNT, solo podrás verlos a través de esa plataforma de streaming, mientras que todos los partidos que en Argentina son transmitidos vía ESPN Premium pueden ser vistos a través de Star Plus.

Boca Juniors vs. Vélez Sarsfield: posibles alineaciones del partido

Boca Juniors: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Facundo Roncaglia, Carlos Zambrano, Frank Fabra; Martín Payero, Guillermo Fernández, Alan Varela, Óscar Romero o Juan Ramírez; Luca Langoni y Darío Benedetto.

Vélez Sarsfield: Leonardo Burián; Leonardo Jara, Matías De Los Santos, Miguel Brizuela, Francisco Ortega; Mateo Seoane, Nicolás Garayalde; Julián Fernández, Walter Bou, Lucas Janson; y Lucas Pratto.

¿Dónde jugarán Boca Juniors vs. Vélez Sarsfield por la Liga Profesional?





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.