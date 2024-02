Boca vs. Central Córdoba se enfrentan (EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE / TV) por la quinta jornada de la Copa de la Liga Profesional Argentina 2024. El encuentro se llevará a cabo en La Bombonera y arrancará desde las 5:15 de la tarde (hora peruana), bajo la transmisión de los canales ESPN, Star Plus, TNT Sports y AFA Play para todos los países de América Latina. Engánchate al minuto a minuto más completo de todos por la web de Depor.

El ‘Xeneize’ se alista para recibir al ‘Ferroviario’ luego de igualar sin goles frente a Defensa y Justicia, evidenciando una racha de resultados mixtos en sus últimas presentaciones. Así pues, la expectativa sobre el equipo de Diego Martínez es alta, especialmente porque algunas de sus figuras podrían regresar tras mantenerse ausentes por lesiones o compromisos internacionales.

No obstante, una de las dudas para el elenco ‘Azul y Oro’ es Edinson Cavani, quien estuvo ausente ante el ‘Halcón’ por una lesión. Pese a ello, el estratega aseguró en conferencia de prensa que el delantero uruguayo “va mejorando”, pero deslizo que avanza despacio en su recuperación. La idea es recuperarlo de a pocos.

Además, Boca Juniors podrá recuperar a los jugadores afectados por el Preolímpico Sudamericanao 2024, volviendo a tener bajo sus órdenes a nombres como Nicolás Valentini, Christian Medina, Ezequiel Fernández y Leandro Brey, quienes lograron clasificar a la máxima cita olímpica tras imponerse con la ‘Albiceleste’ por 1-0 ante Brasil. Eso sí, todo dependerá del DT, quien decidirá si estos jugadores se encuentran aptos.

Central Córdoba, por su lado, llega motivado a este encuentro tras vencer por 3-0 a Sarmiento. Este triunfo fue vital para las aspiraciones del ‘Ferroviario’ en el torneo, en el cual buscan mantenerse. Bajo la dirección de Abel Bealbo, la escuadra de Santiago del Estero intentará aprovechar este buen momento para dar el batazo ante el ‘Xeneize’.

¿A qué hora juegan Boca vs. Central Córdoba?

Boca vs. Central Córdoba se jugará miércoles 14 de febrero desde las 5:15 p.m., en el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Venezuela y Bolivia está pactado para iniciar a las 6:15 p.m., mientras que en países como Argentina, Chile, Brasil y Uruguay comenzará a las 7:15 de la noche.

¿En qué canal ver Boca vs. Central Córdoba?

El partido Boca vs. Central Córdoba será transmitido a través de la señal de ESPN, Star Plus, TNT Sports y AFA Play. Asimismo, recomendamos no verlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del compromiso. No te lo puedes perder.





