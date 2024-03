En el Estadio Jorge Luis Hirschi, Boca vs. Estudiantes chocan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV por la onceava jornada de la Copa de la Liga Profesional, este domingo 17 de marzo. El partido, que será trascendental para ambas escuadras que vienen luchando por los primeros puestos de la Zona B, arrancará a las 7:00 de la noche (hora peruana) y 9:00 p.m. (hora argentina). Además, va en TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA por ESPN y STAR Plus. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor puede ofrecerte.

El enfrentamiento entre Estudiantes y Boca es clave en la lucha por avanzar a la siguiente fase del torneo. El Xeneize llega al encuentro con un impulso considerable tras su destacada victoria por 4 a 2 sobre Racing. Actualmente, se encuentra en el quinto puesto de la tabla con 16 puntos, dos menos que Estudiantes, que ocupa el tercer lugar en la Zona B y exhibe un excelente desempeño como local.

En el lado de Boca, la participación de Edinson Cavani será crucial. El delantero uruguayo ha recuperado su capacidad goleadora en los encuentros recientes. Anotó tres goles contra Belgrano y otro más frente a Racing, este último con un impresionante cabezazo. La presencia de este ariete será vital, en el cuadro dirigido de Diego Martínez, y buscará mantener su racha.

En la vereda del frente, y luego de un sólido inicio, Estudiantes está atravesando un periodo complicado. Esta semana, sufrió una derrota en la final de la Supercopa Argentina contra River. Además, en el torneo local, acumula dos derrotas seguidas frente a Platense y Sarmiento. A pesar de ocupar el tercer puesto en la tabla con 18 puntos, no puede permitirse seguir cediendo puntos en sus próximos compromisos.

El Pincha tiene en Enzo Pérez a su principal líder. El mediocampista regresó al club donde conquistó la Copa Libertadores en 2009 y ha demostrado que sigue en plena forma. Para él, enfrentar a Boca después de su paso por River sin duda tiene un significado especial, especialmente si el partido puede determinar su avance a la siguiente fase.

¿A qué hora juega Boca vs. Estudiantes?

El partido entre Boca vs. Estudiantes se llevará a cabo en el Estadio Jorge Luis Hirschi, este domingo 17 de marzo. El inicio del juego está programado para las 7:00 p.m. en países como Perú, Ecuador y Colombia. Para los aficionados en Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, el duelo dará comienzo a las 9:00 p.m. Por otro lado, en Venezuela y Bolivia, el encuentro será a las 8:00 de la noche.

¿En qué canal TV ver Boca vs. Estudiantes?

La transmisión del enfrentamiento Boca vs. Estudiantes estará disponible en ESPN, STAR Plus, AFA Play y Fanatiz en Sudamérica. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor tendrás acceso a una cobertura exhaustiva del evento, con actualizaciones minuto a minuto y los aspectos más relevantes del partido.

¿Dónde jugarán Boca vs. Estudiantes?





