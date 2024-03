Los corazones de los hinchas argentinos latían con fuerza ante los próximos encuentros de la Albiceleste, ansiosos por ver a su ídolo, Lionel Messi, en acción una vez más. Sin embargo, las noticias que llegan desde Argentina han sumido a los seguidores del ‘10′ en la decepción: el astro no estará presente en los próximos amistosos contra El Salvador y Costa Rica. Aunque aún no hay un comunicado oficial por parte de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), los informes indican que el rosarino no viajará con el equipo nacional debido a una lesión en los isquiotibiales sufrida durante un partido con el Inter Miami contra Nashville.

El estratega del Inter Miami, Gerardo Martino, confirmó la ausencia de Messi en el partido contra Nashville y señaló que la lesión es un tema que debe ser manejado con precaución. El DT expresó su confianza en que Messi se recuperará adecuadamente con el cuidado necesario, destacando la importancia de tener al jugador al cien por cien para futuros compromisos, incluida la Copa América.

La lesión de Messi representa un dolor de cabeza para el Inter Miami, que busca contar con su estrella en plenitud para los próximos desafíos, incluido el partido contra Monterrey en la Concachampions. La prioridad del club es garantizar la recuperación completa de Messi, evitando cualquier riesgo que pueda poner en peligro su participación en los partidos cruciales que se avecinan.

La forma física de Messi ha sido motivo de preocupación desde el inicio de la temporada con el Inter Miami. Aunque su talento sigue siendo indiscutible, la edad y la acumulación de partidos están comenzando a hacer mella en el jugador. Los aficionados han visto cómo Messi ha tenido que tomarse descansos estratégicos para preservar su cuerpo y asegurar su rendimiento óptimo en los momentos decisivos.

Lionel Messi está dispuesto a adaptarse y ajustar su participación en el terreno de juego para cuidar su cuerpo y prolongar su carrera al más alto nivel. Su ausencia temporal en los próximos compromisos con la selección argentina es una muestra de su compromiso con su equipo y su país. El ex Barcelona y PSG quiere recuperar la mejor forma para seguir compitiendo al más alto nivel.

Lionel Messi puede perderse el próximo partido del Inter Miami, debido a una falta que recibió entre la semana. (Foto: Chris ARJOON / AFP).

¿Cuándo y a qué hora juega Argentina vs. El Salvador?

El partido amistoso entre las selecciones de Argentina y El Salvador está programado para este viernes 22 de marzo. El encuentro ante los centroamericanos será el primero de la gira del campeón del mundo por Estados Unidos y se jugará en el Estadio Lincoln Financial Field de la ciudad de Filadelfia a partir de las 9 de la noche (hora argentina y dos menos en Perú).





¿Cuándo será el amistoso de Argentina vs. Costa Rica?





Tras el partido ante la selección de El Salvador, Argentina, en el United Airlines Field at the Memorial Coliseum, se va a medir ante Costa Rica el martes 26 de marzo desde las 11:50 de la noche (hora argentina y dos menos en Perú). Cabe recordar que todos los amistosos de la Albiceleste se emitirán en territorio argentino a través de la señal de TyC Sports y TyC Sports Internacional en el resto de América Latina.





Lista de convocados de la selección de Argentina para amistosos de marzo

Arqueros: Franco Armani, Walter Benítez y Emiliano Martínez.

Defensores: Germán Pezzella, Nehuén Pérez, Nicolás Otamendi, Cristian Romero, Nicolás Tagliafico, Marcos Senesi, Nahuel Molina y Valentín Barco.

Mediocampistas: Exequiel Palacios, Rodrigo de Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Giovani Lo Celso, Valentín Carboni y Facundo Buonanotte.

Delanteros: Nicolás González, Alejandro Garnacho, Ángel Di María, Lionel Messi, Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Paulo Dybala.

Lista de convocados de Argentina para los amistosos de marzo. (Foto: AFA)

