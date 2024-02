Boca vs. Tigre se ven las caras (EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE / TV) este lunes 5 de febrero, por la tercera fecha de la Copa de Liga Profesional Argentina 2024. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio José Dellagiovanna y arrancará desde las 5:45 de la tarde (hora peruana), bajo la transmisión de los canales ESPN, Star Plus, TNT Sports y AFA Play para toda Sudamérica. Engánchate al minuto a minuto más completo de todos por la web de Depor.

No cabe duda que el ‘Xeneize’ es uno de los grandes equipos a seguir en la presente temporada. Y es que para este primer semestre, el elenco de Ezeiza se reforzó de gran manera con Cristian Lema y Kevin Zenín, además de contar con su flamante nuevo ténico Diego Martínez.

Sin embargo, el inicio del curso no fue el esperado por el comando técnico y los hinchas de Boca Juniors, que no pudieron vencer a Platense, igualando 0-0. Del mismo modo, ante Sarmiento de Junín, no se llevaron más que un punto (igualaron 1-1 de local). Peor suerte llevó Tigres, que viene de ser goleado por 3-0 ante Racing Club.

El conjunto del ‘Pipo’ Gorosito no pudo ante la ‘Academia’, que no se hizo problemas para llevarse la victoria. Ante ello, el entrenador argentino se mostró enojado, quejándose que ninguno de sus jugadores fue amonestado, señalando una falta de actitud por parte de su plantel.

En relación al conjunto ‘Xeneize’, es muy probable que Diego Martínez repita el once que paró frente al ‘Verde’. Ojo, no hay lesionado ni suspendidos. Si bien Cavani salió con un dolor en el último cotejo, el DT descartó una lesión grave y volvería a apostar por el goleador uruguayo, que aún no ha podido marcar en la presente campaña.

¿En qué canal ver Boca vs. Tigre?

El partido entre Boca vs. Tigre se disputará en el Estadio José Dellagiovanna y será transmitido para toda Sudamérica por los canales ESPN, Star Plus, TNT Sports y AFA Play. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que también podrás vivir el minuto a minuto de este encuentro por la web de Depor.

¿A qué hora juegan Boca vs. Tigre?

El partido entre Boca vs. Tigre está programado para este lunes 5 de febrero desde las 5:45 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil el duelo comenzará a las 7:45 p.m., en Venezuela y Bolivia a las 6:45 p.m., en México a las 4:45 p.m., mientras que en España a las 11:45 p.m.





