¡Duelo prometedor! Desde La Bombonera, Boca vs. Unión EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV por la jornada 9 de la Copa de la Liga Profesional de Argentina, este viernes 20 de octubre. El choque, que será trascendental para ambos cuadros debido a que ambos equipos quieren escalar en la tabla de posiciones, empezará desde las 7:30 de la noche (hora peruana y dos más en territorio argentino) y va en TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA por ESPN y TNT Sports. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor puede ofrecerte.

Boca Juniors en este semestre es semifinalista de la Copa Argentina y finalista de la Copa Libertadores. Debido a esto, en la Copa de la Superliga Argentina ha estado rotando jugadores. Actualmente, tiene una racha de tres partidos sin ganar, con dos derrotas y un empate.

Las derrotas fueron contra River Plate y Belgrano. Aunque, en casa tiene también cinco partidos sin ganar en todas las competiciones, la última vez fue contra Platense 3-1 en agosto. Ahora, contra Unión, también tiene cuatro partidos sin ganarle, con dos victorias y dos empates.

Unión de Santa Fe es séptimo en el grupo B de la Copa de la Superliga Argentina con once puntos. En la última jornada ganó a Sarmiento por la mínima, lo que lo hace soñar con los playoffs. De visitante a Unión le ha costado más, debido a que en cuatro partidos tiene dos empates, una victoria y una derrota. Además, en los últimos tres partidos de visita ante Boca tiene dos victorias y una derrota.

Es uno de los once equipos que están separados por cinco puntos en el fondo de la tabla anual, por lo que está involucrado en la pelea por no descender. El conjunto santafesino tiene 11 puntos y solo perdió un partido (ganó dos y empató cinco).





¿A qué hora juega Boca vs. Unión?

El enfrentamiento entre Boca vs. Unión en la fecha 9 de la Copa de la Liga Profesional de Argentina se anticipa como un enfrentamiento clave. Ambos equipos necesitan la victoria para seguir fortaleciéndose en los primeros lugares. El partido dará inicio a las 7:30 p.m. hora argentina (dos horas menos en Perú y Colombia).





¿Dónde ver el partido de Boca vs. Unión?

Si eres un apasionado del fútbol y no quieres perderte ni un minuto del enfrentamiento entre Boca vs. Unión en la jornada 9 de la Copa de la Liga Profesional de Argentina, el partido será transmitido a través de TNT Sports, Estadio TNT, ESPN, STAR Plus, Fanatiz y AFA Play. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. No olvides que en Depor.com podrás seguir todas las incidencias del partido.





Boca vs. Unión: alineaciones posibles

Boca Juniors: Sergio Romero; Luis Advíncula, Nicolás Figal, Marcos Rojo, Frank Fabra; Ezequiel Fernández, Guillermo Fernández, Cristian Medina; Valentín Barco, Edinson Cavani y Miguel Merentiel.

Sergio Romero; Luis Advíncula, Nicolás Figal, Marcos Rojo, Frank Fabra; Ezequiel Fernández, Guillermo Fernández, Cristian Medina; Valentín Barco, Edinson Cavani y Miguel Merentiel. Unión: Nicolás Campisi; Federico Vera, Nicolás Paz, Franco Pardo, Claudio Corvalán, Kevin Zenón; Enzo Roldán, Joaquín Mosqueira, Mauro Luna Diale; Jerónimo Domina y Gonzalo Morales.

¿En qué estadio jugará Boca vs. Unión?

