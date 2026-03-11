Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
ESPN EN VIVO, Boca vs. San Lorenzo en directo: ver transmisión por TNT Sports en directo
Desde La Bombonera, Boca vs. San Lorenzo juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por la Liga Profesional Argentina 2026, en el duelo válido por la fecha 10 del Torneo Apertura. ¿Dónde pasan el partido gratis online? Para toda Latinoamérica, este enfrentamiento estará disponible en ESPN, canal que podrás ver desde cableoperadores como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, además del acceso de pago en Disney Plus Premium. ¿Otras opciones? También podrás verlo por TNT Sports; eso sí, Pelota Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos. El choque se disputará este miércoles 11 de marzo desde las 5:45 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina).
ESPN transmite el partido entre Boca vs. San Lorenzo, por la Liga Profesional Argentina. (Foto: Boca Juniors)
Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.