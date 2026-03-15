Boca vs. Unión se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO por la jornada 11 del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2026. ¿En qué canales ver la transmisión del partido? ESPN pasará el encuentro para toda Latinoamérica, canal disponible en teleoperadores como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, además de su versión de streaming en el servicio premium de Disney Plus. En Argentina también podrá verse por TNT Sports. ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está programado para este domingo 15 de marzo desde las 8:00 p.m. (hora en Perú, con dos horas más en Argentina).

Boca Juniors vs. Unión juegan por el Torneo Apertura 2026. (Video: Boca Juniors)
Boca Juniors vs. Unión juegan por el Torneo Apertura 2026. (Video: Boca Juniors)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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