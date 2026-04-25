¿Dónde ver River vs. Aldosivi EN VIVO y EN DIRECTO, por la fecha 16 de la Liga Profesional Argentina desde el Estadio Monumental? Mira la transmisión de este partido por la señal de ESPN, canal con los derechos para toda Latinoamérica, además de la alternativa digital en la plataforma de pago de Disney Plus Premium. TNT Sports también lo transmitirá para todo el territorio argentino; no recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV. ¿Y cuándo será el partido y a qué hora comenzará? Según la programación, este choque está pactado para este sábado 25 desde las 19:30 horas (hora en Perú, Colombia y Ecuador), con dos horas más en Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay.

River enfrentará a Aldosivi por la Lirga Profesional Argentina. (Video: River Plate)
River enfrentará a Aldosivi por la Lirga Profesional Argentina. (Video: River Plate)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

TAGS RELACIONADOS