Desde el , vs. juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por la Liga Profesional Argentina 2026, en el duelo válido por el Torneo Apertura. ¿Dónde pasan el partido gratis online? Para toda Latinoamérica, este enfrentamiento estará disponible en ESPN, canal que podrás ver desde cableoperadoras como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, además del acceso de pago en Disney Plus Premium. ¿Otras opciones? También podrás verlo por TNT Sports; eso sí, Pelota Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos. El choque se disputará este domingo 3 de mayo desde las 4:30 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina).

River Plate enfrentará a Atlético Tucumán por la Liga Profesional de Fútbol. (Video: River Plate)
River Plate enfrentará a Atlético Tucumán por la Liga Profesional de Fútbol. (Video: River Plate)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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