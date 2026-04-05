vs. se midieron, en el compromiso correspondiente a la fecha 13 del Torneo Apertura de la . ¿En qué canales se vio la transmisión del partido? ESPN pasó el encuentro para toda Latinoamérica, canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, además de su versión de streaming en el servicio premium de Disney Plus. En Argentina también pudo ser visto por TNT Sports. Pelota Libre TV es una señal pirata. ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque estuvo pactado para este domingo 5 de abril desde las 4:00 p.m. (hora en Perú, con dos horas más en Argentina) y se jugará en el Estadio Monumental.

River Plate ante Blegrano por la Liga Argentina. (Video: River Plate)
River Plate ante Blegrano por la Liga Argentina. (Video: River Plate)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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