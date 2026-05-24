Desde el Estadio Mario Alberto Kempes, River Plate vs. Belgrano se enfrentan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING por la final del Torneo Apertura 2026, en el duelo que definirá al primer campeón del año en el fútbol argentino. ¿Dónde pasan el partido gratis online? Para toda Sudamérica, este enfrentamiento estará disponible en ESPN y TNT Sports, además de la plataforma de streaming Disney Plus Premium. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputará este domingo 24 de mayo desde la 1:30 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay).

River vs. Belgrano se enfrentan en la final del Torneo Apertura. (Video: River Plate)
River vs. Belgrano se enfrentan en la final del Torneo Apertura. (Video: River Plate)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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