ESPN EN VIVO, River vs. Huracán en directo: ver transmisión por TNT Sports en directo
River vs. Huracán se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente a la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2026. ¿En qué canales ver la transmisión del partido? ESPN pasará el encuentro para toda Latinoamérica, canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, además de su versión de streaming en el servicio premium de Disney Plus. En Argentina también podrá ser visto por TNT Sports. Pelota Libre TV es una señal pirata. ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este jueves 12 de marzo desde las 7:30 p.m. (hora en Perú, con dos horas más en Argentina) y se jugará en el Estadio Tomás Adolfo Ducó.
ESPN y Disney Plus transmiten el partido entre River vs. Huracán. (Video: River Plate) SOBRE EL AUTOR
Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.