River vs. Huracán se enfrentan este jueves 12 de marzo en el estadio Tomás Adolfo Ducó de Buenos Aires, por la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina. ¿En qué canales transmitirán el partido y a qué hora iniciará la transmisión, dependiendo de la zona horaria? Revisa la información completa para que puedas disfrutar de este encuentro desde la comodidad de tu casa.

Este encuentro marcará el debut en el banquillo millonario del entrenador argentino Eduardo Coudet, quien toma las riendas del plantel, luego de la salida de un histórico en el club, Marcelo Gallardo, quien dio un paso al costado.

Por su parte, ‘El Chacho’ resolvió su contrato con el club Alavés de LaLiga, para dirigir al club donde jugó como futbolista y fue subcampeón de la Copa Sudamericana.

Con menos de una semana de trabajo, intentará sumar en esta primera prueba. Como se recuerda, el último fin de semana no hubo fecha en Argentina por el paro general impulsado por la AFA, debido a una investigación judicial contra los altos mandos por una presunta evasión impositiva.

Eduardo Coudet en una de sus primeras prácticas con el plantel. (Foto: River Plate)

Una de las dudas en River Plate es la inclusión en el once titular al colombiano Juan Fernando Quintero, quien se viene recuperando de una dolencia y que, hasta el cierre de esta nota, no se ha confirmado su alta médica.

Ambos clubes se ubica en la parte alta del Grupo B de la competición que lidera Independiente Rivadavia con 17 puntos. Por su parte, ‘El Globo’ suma 12 y ‘El Millonario’ 11.

Alineaciones probables

River Plate: Beltrán, Acuña, Rivero, Martínez Quarta, Montiel, Moreno, Vera, Galván, Driussi, Subiabre, Freitas.

Beltrán, Acuña, Rivero, Martínez Quarta, Montiel, Moreno, Vera, Galván, Driussi, Subiabre, Freitas. Huracán: Galíndez, Ibáñez, Carrizo, Pereyra, Campo, Gil, Ojeda, Cortés, Romero, Peralta, Caicedo.

River vs. Huracán: horarios del partido

El encuentro entre River vs. Huracán se disputará este jueves 12 de marzo en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, programado para las 7:30 p.m. en horario peruano, con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, y seis horas más en España.

River vs. Huracán: canales de TV en el mundo

La transmisión del partido entre River vs. Huracán estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en Disney Plus Premium. En Argentina también se podrá ver por TNT Sports. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

