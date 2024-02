River vs. Vélez se ven las caras EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE / TV / LIVE este domingo 4 de febrero, por la jornada 3 de la Copa de la Liga Profesional. El compromiso se realizará en el Estadio Monumental y empezará desde las 5:15 p.m. (hora peruana, 7:15 p.m. en Argentina), bajo la transmisión de los canales ESPN, Star Plus, TyC Sports y AFA Play. Conoce todos los detalles de este partido por la web de Depor.

El ‘Millonario’ llega a este partido tras vencer por 2-0 a Barracas Central, por la pasada jornada de la Copa de la Liga. El equipo dirigido por Martín Demichelis ganó gracias a los goles de Miguel Borja y Agustin Ruberto. Mientras que en la primera fecha, River igualó 1-1 con Argentinos Juniors en el Más Monumental.

Para este encuentro, Demichelis podrá contar con dos jugadores que ya se recuperaron de sus respectivas lesiones: Agustín Palavecino y Facundo Colidio. El mediocampista con pasado en Platense se perdió las dos primeras fechas, se estimaba que iba a volver para el duelo anterior, pero el comando técnico prefirió guardarlo. Esta semana entrenó con normalidad y podrá estar en el partido.

Por su parte, el exdelantero de Tigre también está en óptimas condiciones físicas para volver el domingo ante el Fortín en el Estadio Monumental. Milton Casco, otro que estuvo en la enfermería de River, ya transita en la etapa final de su recuperación y no faltaría mucho para que regrese a las canchas. Ahora Demichelis debe evaluarlos bien a Palavecino y Colidio para ver si pueden arrancar este domingo.

Vélez, por su parte, llega a este compromiso tras caer por 1-0 ante Independiente de Avellaneda en el Estadio José Amalfitani (Buenos Aires). El único tanto del partido lo hizo Joaquin Laso en el primer tiempo. Una jornada anterior, el ‘Fortín’ igualó 1-1 con Barracas Central en el Estadio Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez (Lanús). Todavía no conoce la victoria, y buscará lograrlo en el Monumental.





¿A qué hora juegan River vs Vélez?

River vs Vélez se llevará a cabo este domingo 4 de febrero en el Estadio Monumental como parte de la fecha 23 de la Copa de la Liga Profesional. El duelo comenzará a la 5:15 de la tarde, hora de Perú, Colombia y Ecuador. En Argentina, Chile y Uruguay, el partido será a las 7:15 p.m., mientras que en Bolivia y Venezuela a las 6:15 p.m.





¿En qué canales ver River vs Vélez?

River vs Vélez, por la Copa de la Liga Profesional, se podrá ver a través de las señales de ESPN, Star Plus, TyC Sports y AFA Play. Asimismo, recomendamos no verlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traeremos las incidencias de este compromiso. No te lo puedes perder.





River vs Vélez: ¿dónde se juega?





