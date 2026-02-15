Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
ESPN y TNT Sports EN VIVO, Boca vs. Platense en directo: canales de TV para ver
Desde el Estadio Alberto J. Armando, Boca vs. Platense juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por la Liga Profesional Argentina 2026. ¿Dónde pasan el partido gratis online? Para toda Latinoamérica, este enfrentamiento estará disponible en ESPN, canal que podrás ver desde cableoperadores como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, además del acceso de pago en Disney Plus Premium. ¿Otras opciones? También podrás verlo por TNT Sports; eso sí, Pelota Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos. El choque se disputará este domingo 15 de febrero las 5:30 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina).
ESPN y TNT Sports transmiten el partido entre Boca vs. Platense. (Video: Boca Juniors) SOBRE EL AUTOR
Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica). Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional.