Desde el Estadio Monumental, vs. Tigre jugarán EN VIVO y EN DIRECTO por la , en el duelo válido por la fecha 4 del Torneo Apertura. ¿Dónde pasan el partido? Para toda Latinoamérica, este enfrentamiento está disponible en ESPN, canal que puedes ver desde cableoperadores como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, además del acceso de pago en Disney Plus Premium. ¿Otras opciones? También podrás verlo por TNT Sports; eso sí, Pelota Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos. El choque se disputa el sábado 7 de febrero desde las 6:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina).

