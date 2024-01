Los amantes del fútbol recuerdan con mucha nostalgia a Ezequiel Lavezzi, exfutbolista argentino que brilló en grandes equipos del ‘Viejo Continete’ como PSG o Napoli. Sin embargo, años después de su retiro, el presente del ‘Pocho’ es más que preocupante. Y es que desde el pasado 7 de enero, el oriundo de Villa Gobiernador Gálvez se encuentra internado en la clínica Dharma, centro especializado en tratar cuestiones de psiquiatría y salud mental. Si bien aún no hay fecha prevista para su alta hospitalaria, diversos medios deportivos vienen revelando detalles de su condición, dando a conocer el duro momento que vive el exatacante.

Tal como informa la prensa argentina, la misma que hizo público los problemas de salud de Lavezzi, el exfutbolista tuvo que ser internado por un “consumo problemático” de alcohol. “El tequila me gusta mucho. Yo tomaba mucho vino”, mencionó el ‘Pocho’ en una entrevista pasada.

Mauricio D’Alessandro, abogado de Ezequiel, también brindó detalles y confirmó en una entrevista con ‘SoFoot’ que el exatacante se encuentra internado por un “trastorno psiquiátrico. Sufría hipomanía, un trastorno crónico del estado de ánimo. Ya había sufrido las consecuencias de esta patología en el pasado”.

¿Qué es la hipomanía?

Es necesario mencionar que según la información brindada por la Escuela de Postgrado de Psicología y Psiquiatría, la hipomanía, enfermedad que sufre el ‘Pocho’, es “el estado de exaltación mental, caracterizado por unos niveles desorbitados de energía, desinhibición y propensión a la irritación”.

Ojo, un episodio hipomaníaco se puede extender de uno a cuatro días, presentando síntomas como autoestima desproporcionada, incapacidad para dormir, participación en actividades que implican riesgos, imposibilidad para controlar los pensamientos, entre otros.

La lucha de Ezequiel Lavezzi

Ezequiel Lavezzi fue entrevistado por Matías Vázquez, de ‘El Trece’, previo a su ingreso al centro psiquiátrico y reveló que “intenté limpiarme solo en otra clínica en Buenos Aires, pero no pude. No me quedó más remedio... Es duro, pero tengo que hacerlo. Tengo que cambiar mi vida y mis hábitos. Y tengo que hacer todo eso por mi hijo. Había ido demasiado lejos”.

Del mismo modo, el periodista reveló que el ‘Pocho’, con mucha pena, tuvo una charla íntima con su familia y le confesó que la mejor opción era internarse. “Igual, venía zarpado. No quedó otra que venir a internarme”, aseveró.

Como se recuerda, Lavezzi tuvo que ser internado tras protagonizar un incidente en su domicilio, en el que resultó herido en el abdomen con cortes producidos con una tijera. “De madrugada, empezó a gritar y a decir que había gente en la casa. Su hermano empezó a buscar por todos lados y cogió unas tijeras... El hermano le dijo que no había nadie. Ezequiel Lavezzi insistió en que sí. En ese momento, entró en un estado de tensión y perdió los estribos. Su hermano lo agarra y se caen. Al caer Pocho sintió un dolor agudo. Las heridas superficiales en el abdomen fueron causadas por estas tijeras y no por ninguna otra lesión”, señaló su abogado.





