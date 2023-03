Boca Juniors vs. Banfield se miden (EN VIVO | EN DIRECTO) este domingo12 de marzo desde el estadio Florencio Sola por la jornada 7 de la Liga Profesional Argentina. El choque podrá ser visto desde las 7:30 p.m. (hora peruana) y 9:30 p.m. (hora argentina). Los ‘xeneizes’ marchan en el séptimo lugar, pero solo a dos puntos del líder en un apretado torneo. Los locales buscan la victoria con urgencia porque son últimos en el certamen. La transmisión estará a cargo de ESPN, Star Plus y TNT Sports. No te pierdas los detalles en Depor.

Boca tiene 11 puntos y se ubica séptimo en la clasificación. En seis fechas, ganó tres partidos, empató dos y perdió uno, a la vez que anotó siete goles y recibió cuatro.

El último partido fue el que cerró la jornada 6 del fútbol argentino de élite, cuando recibió a Defensa y Justicia en La Bombonera. Fue un auténtico partidazo, con 45 intentos de disparos al arco (25 para Boca y 20, para Defensa y Justicia), de los cuales 12 fueron certeros (cuatro del local, ocho de la visita).

Además, tuvo el 59% de posesión de balón y ganó 13 córners (versus tres de Defensa). Si la pelota no entró es porque en dos ocasiones pegó en los palos de la meta de Luis Unsain.





Boca vs. Banfield: horarios en el mundo

Perú: 7:30 p.m.

7:30 p.m. Colombia: 7:30 p.m.

7:30 p.m. Ecuador: 7:30 p.m.

7:30 p.m. Argentina: 9:30 p.m.

9:30 p.m. Chile: 9:30 p.m.

9:30 p.m. Brasil: 9:30 p.m.

9:30 p.m. Paraguay: 9:30 p.m.

9:30 p.m. Venezuela: 8:30 p.m.

Banfield marcha último en el torneo. Si bien está igualado en puntos con Colón (tres unidades), anotó menos goles a favor y eso lo relega. Es que en seis fechas empató tres y perdió otros tres, anotó solo dos goles y sufrió seis. Un comienzo para el olvido, como mínimo.

La semana pasada el Taladro cayó ante Atlético Tucumán como visitante por 1-0, partido en el que supo tener más la pelota (58% de posesión) pero no fue contundente, ya que de siete intentos de tiro al arco, solo fue certero en dos. Lo pagó caro. Pero además cometió muchas faltas (15), y otorgó seis córners a su rival.





Boca vs. Banfield: ¿dónde ver el partido?

La transmisión del Boca Juniors vs. Banfield por Liga Profesional Argentina estará a cargo de TNT Sports, canal que se podrá sintonizar en las plataformas digitales DGO, Telecentro Play y Flow y Star Plus Premium. Recuerda que también puedes seguir el minuto a minuto del encuentro en la web de Depor. Es el más completo de todos.





Boca vs. Banfield: probables alineaciones

Boca Juniors: Sergio Romero; Luis Advíncula, Bruno Valdéz, Jorge Figal y Agustín Sández; Martín Payero, Pol Fernández, Ezequiel Fernández y Óscar Romero; Sebastián Villa y Darío Benedetto.

Sergio Romero; Luis Advíncula, Bruno Valdéz, Jorge Figal y Agustín Sández; Martín Payero, Pol Fernández, Ezequiel Fernández y Óscar Romero; Sebastián Villa y Darío Benedetto. Banfield: Facundo Cambeses; Matías Romero, Alejandro Maciel, Emanuel Olivera y Emanuel Insúa; Brahian Alemán, Eric Remeri, Alejandro Cabrera y Juan Bizans; Sebastián Sosa y Andrés Chávez.





Boca vs. Banfield: ¿dónde juegan?





