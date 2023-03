Kylian Mbappé es el nombre del gran sueño que tiene Real Madrid para el mercado de fichajes del próximo verano europeo. A pesar de que el delantero francés hirió el orgullo madridista el año pasado al renovar con el PSG, sus servicios no han dejado de ser un anhelo en Valdebebas. Sin embargo, en las oficinas del Santiago Bernabéu tienen un plan de emergencia en caso no logren hacerse con el pase del nacido en Bondy. Según el diario AS se trata nada menos que de Khvicha Kvaratskhelia, el joven delantero del Napoli del que hablan todos en Europa.

Tal como apunta la citada fuente, en el Real Madrid han presupuestado 60 millones de euros para comprar el pase de Kvaratskhelia al Napoli. Además, el sueldo que tendrá el joven delantero georgiano alcanza, por lo menos, los ocho millones. Así, el futbolista vería incrementar sus ingresos de manera significativa.

La propuesta económica del Madrid dejaría satisfecha al líder del campeonato italiano. Y es que Khvicha Kvaratskhelia fue fichado a mediados del año pasado apenas por 10 millones. Negocio redondo de los italianos con un jugador que ahora mismo se ha catapultado como la gran revelación de la temporada europea.

Según AS, el interés del Madrid en Kvaratskhelia nace a raíz de su polifuncionalidad en ataque. Puede jugar como extremo por cualquier banda y también de mediapunta. Ante las posibles salidas de Marco Asensio y Eden Hazard, la contratación del georgiano caería como anillo al dedo.

En los poco más de seis meses que acumula como jugador celeste, el de Tiflis ya ha logrado sumar 13 goles y 14 asistencias en 28 partidos oficiales, cifras que hablan, alto y claro, del papel absolutamente decisivo que juega en los planes de Luciano Spalletti.

Con contrato en vigor hasta junio de 2027, Khvicha Kvaratskhelia también ha despertado el interés de otros grandes del Viejo Continente. Bayern Munich, Manchester City y PSG ya habrían levantado el teléfono y preguntado cuál es la situación en el futuro del exjugador de Lokomotiv, Rubin Kazan, entre otros.

¿Cuándo vuelve a jugar el Real Madrid?





Real Madrid se alista para enfrentar este semana al Liverpool. El partido, por la vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League, se desarrollará este miércoles 15 de marzo en el estadio Santiago Bernabéu. El duelo arrancará a las 3 de la tarde (hora peruana) y en América Latina será transmitido por ESPN Deportes, STAR Plus y HBO Max (México).

El encuentro entre Real Madrid y Liverpool se ha dado en varias ocasiones. No obstante, el cotejo más reciente entre ambos conjuntos se dio hace apenas unas semanas en Anfield Road. El marcador favoreció a los españoles por 5-2.





