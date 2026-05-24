Este domingo 24 de mayo desde la 1:30 p.m. (horario peruano), River Plate vs. Belgrano chocan EN VIVO y EN DIRECTO por la final del Torneo Apertura 2026. ¿Cómo ver este partido? La transmisión estará a cargo de ESPN y TNT Sports para toda Sudamérica, además de la versión de streaming en la plataforma de Disney Plus Premium, servicio de paga. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el Estadio Mario Alberto Kempes será el escenario de este duelo y comenzará con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, mientras que siete horas más en España. ¡No te lo pierdas!

River vs. Belgrano se enfrentan en la final del Torneo Apertura. (Video: River Plate)
River vs. Belgrano se enfrentan en la final del Torneo Apertura. (Video: River Plate)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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