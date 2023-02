River vs. Tigre se miden (EN VIVO | EN DIRECTO) por la fecha 4 de la Liga Profesional Argentina en el estadio José Dellagiovana. Las acciones se jugarán este sábado 18 de febrero desde las 4:00 p.m. (hora peruana) y 6:00 p.m. (hora argentina). Los ‘millonarios’ quieren ganar para no perder el paso en el torneo local. La transmisión estará a cargo de las señales de ESPN y Star Plus para Latinoamérica. No te pierdas los detalles en Depor.

River Plate viene de conseguir una polémica victoria 2-1 ante Argentinos Juniors como local. Esta vez el VAR fue decisivo en la última jugada del partido y terminó anulando un gol lícito para el equipo de Gabriel Milito.

Polémicas al margen, River no juega bien, y Martín Demichelis, su nuevo entrenador, todavía no encuentra el funcionamiento que desea. No sorprendería entonces que haya cambios ante Tigre: podría salir Rodrigo Aliendro por Agustín Palavecino, mientras que espera cómo se recupera Miguel Borja de una lesión que lo obligó a abandonar el campo de juego antes de tiempo.

De no llegar en óptimas condiciones, el colombiano podría ser reemplazado por Lucas Beltrán o Salomón Rondón. La única certeza es que regresará Robert Rojas en la defensa, en lugar de Andrés Herrera.





River vs. Tigre: horarios en el mundo

Perú : 16:00 horas / ESPN y STAR Plus

: 16:00 horas / ESPN y STAR Plus Ecuador: 16:00 horas / ESPN y STAR Plus

Colombia : 16:00 horas / ESPN y STAR Plus

: 16:00 horas / ESPN y STAR Plus México: 15:00 horas / ESPN STAR Plus y HBO Max

Venezuela : 17:00 horas / ESPN y STAR Plus

: 17:00 horas / ESPN y STAR Plus Bolivia: 17:00 horas / ESPN y STAR Plus

Chile : 18:00 horas / ESPN y STAR Plus

: 18:00 horas / ESPN y STAR Plus Argentina: 18:00 horas / ESPN y STAR Plus

Uruguay : 18:00 horas / ESPN y STAR Plus

: 18:00 horas / ESPN y STAR Plus Brasil: 18:00 horas / ESPN y STAR Plus

Paraguay: 18:00 horas / ESPN y STAR Plus

El equipo de Diego Martínez fue uno de los protagonistas de la temporada pasada, y tal parece que buscará repetir en este año que recién comienza. En la primera fecha dio el golpe y derrotó a Estudiantes 2-1 como visitante, luego empató 2-2 como local ante Rosario Central y el último fin de semana repitió ese resultado ante Racing, en Avellaneda.

Sin dudas que el mejor jugador hasta ahora es Mateo Retegui, el delantero que marcó en los tres partidos que jugó Tigre en la liga, y que por ello, con 4 gritos, encabeza la tabla de goleadores del certamen.





River vs. Tigre: ¿dónde ver el partido?

River vs. Tigre se podrá ver a través de la señal de ESPN y Star Plus para toda Latinoamérica. La cadena televisiva llevará el choque a todos los hogares para disfrutar de una fecha más en la Liga Profesional. El cuadro ‘millonario’ tiene una dura misión en el inicio de la era Demichelis.





River vs. Tigre: probables alineaciones

River Plate: Franco Armani; Andrés Herrera, Jonatan Maidana, Enzo Díaz, Milton Casco; Enzo Pérez, Rodrigo Aliendro; Pablo Solari, Ignacio Fernández, José Paradela; Miguel Borja.

Franco Armani; Andrés Herrera, Jonatan Maidana, Enzo Díaz, Milton Casco; Enzo Pérez, Rodrigo Aliendro; Pablo Solari, Ignacio Fernández, José Paradela; Miguel Borja. Tigre: Gonzalo Marinelli; Sebastián Prieto, Victor Cabrera, Brian Luciatti, Lucas Blondel; Lucas Menossi, Sebastian Prediger, Alexis Castro, Blas Armoa Núñez, Mateo Retegui; Facundo Colidio.





