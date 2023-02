Neymar Junior es uno de los jugadores del Paris Saint-Germain de los que más se viene hablando tras la derrota frente a Bayern Munich (1-0) en la ida de los octavos de final de la Champions League. No solo porque el Chelsea ha empezado a buscarlo para la siguiente temporada, sino también por la polémica actitudad que dejó ver tras la caída en el Parque de los Príncipes. Y es que el delantero brasileño fue descubierto jugando al póker y comiendo hamburguesas en un casino a solo horas de un nuevo tropiezo del PSG en la temporada.

Semejante situación hizo que Jerome Rothen, exjugador francés del PSG, y hasta aquí uno de sus grandes defensores, lo criticara sin piedad en el canal de televisión en el que hoy es comentarista. Para el también otrora volante del AS Mónaco, el delantero paulista ha perdido todo el respeto por el club.

“No es la primera vez que se orina sobre el club, los jugadores, sus dirigentes, su entrenador, el cuerpo médico... pero sobre todo sobre todos los amantes del Paris Saint-Germain. Me entristece ver esto...”, afirmó en RMC Sport tras ser consultado sobre la foto en que se ve a Neymar divertirse en un casino.

Jerome Rothen no tuvo piedad con Neymar tras la derrota de PSG en la Champions League.

“Él no quiere entender las cosas. Puedes criticarlo o decirle lo que está mal, él no quiere escuchar nada... El problema es que desde que llegó nadie en el club le ha dicho que esto no está bien, o que esto no va bien... Yo lo estoy defendiendo desde hace tiempo, porque no había faltado. Campos nos dijo hace poco que ha estado perfecto hasta ahora. Quiero creerle. Pero el problema es lo que muestra después de salir del terreno de juego”, sentenció al respecto.

En la línea de las declaraciones de Rothen, la prensa francesa ha hecho eco este viernes de las declaraciones que dio Kylian Mbappé al final del partido contra del Bayern Munich. El ‘7′ del PSG pidió entrenamiento invisible a sus compañeros, algo que Neymar pareció no comprender.

“Ahora necesitamos que todos nuestros jugadores estén sanos y vamos a ir a Múnich a clasificarnos. Sobre todo, todos nuestros jugadores deben tener buena salud, que todos duerman bien, coman bien...”, dijo Mbappé.





¿Cuándo vuelve a jugar PSG ante Bayern Munich?





El duelo de vuelta de los octavos de final de la Champions League entre Paris Saint-Germain y Bayern está programado para el próximo 8 de marzo. Las acciones se desarrollarán en el estadio Allianz Arena a partir de las 3 de la tarde y será transmitido por las señales de ESPN, STAR Plus y HBO Max (México).





