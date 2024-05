En el Estadio Monumental, River vs Belgrano chocan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV por la jornada 2 del Torneo de la Liga Profesional 2024, el sábado 18 de mayo. El partido, que será clave para ambas escuadras en su lucha por sumar en el inicio del certamen, arrancará a las 4:00 de la tarde (hora peruana) y 6:00 p.m. (hora argentina). Además, va en TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA por ESPN y TNT Sports para América Latina. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor puede ofrecerte.

River viene de asegurar su lugar en los octavos de final de la Copa Libertadores. Ahora, se les presenta la oportunidad de continuar liderando en ambos torneos. Una victoria les permitiría mantenerse en la cima de su liga y acumular puntos esenciales. Esto es relevante, ya que probablemente reservarán jugadores en las siguientes rondas para priorizar su progreso en el torneo continental.

Para Martín Demichelis, entrenador del cuadro Millonario, también representa una chance para fortalecer el equipo y solidificar la conexión con los aficionados, quienes, tras la reciente victoria sobre Libertad, lo ovacionaron en lugar de abuchearlo, como sucedió anteriormente contra Central Córdoba.

Miguel Borja, el delantero colombiano de La Banda, se ha consolidado como uno de los mejores atacantes de la región gracias a su excepcional capacidad goleadora. En 2024, ha marcado 17 goles en 21 partidos, una cifra que no solo es impresionante, sino que también lo sitúa como uno de los principales artilleros de Sudamérica, solo superado por Martín Cauteruccio del peruano Sporting Cristal (18).

En la vereda del frente, Belgrano aspira a obtener su primera victoria en el campeonato doméstico tras un debut dramático contra Racing, donde, tras estar perdiendo 4-1, lograron un sorprendente empate 4-4 en los últimos minutos. Actualmente, ocupan el puesto 22 de 28 en la tabla anual, con una diferencia de 10 puntos respecto a Tigre. Conscientes de la situación, saben que no pueden permitirse caer en la lucha por evitar el descenso.

El Pirata también destaca en la delantera, particularmente por la presencia de Franco Jara, quien brilló en el inicio del torneo marcando un triplete en un empate que se sintió como una victoria contra la Academia. En el último encuentro de estos equipos, River se llevó la victoria por 2 a 1 en diciembre de 2023. En total, se han enfrentado 38 veces, con el Millonario obteniendo 23 victorias, el Celeste ocho, y siete choques empatados.

¿A qué hora juegan River vs. Belgrano?

River vs. Belgrano se jugará en el Estadio Monumental de Núñez (Buenos Aires) el sábado 18 de mayo. El encuentro iniciará desde las 4:00 p.m. en países como Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Brasil y Uruguay, el inicio del duelo será a las 6:00 p.m. Por otro lado, en Chile, Paraguay, Venezuela y Bolivia, el encuentro será a las 5:00 p.m.

¿En qué canales TV ver River vs. Belgrano?

River vs. Belgrano estará disponible para ver en ESPN, STAR Plus, TNT Sports, Estadio TNT, AFA Play y Fanatiz en Sudamérica. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor tendrás una cobertura exhaustiva del evento, con actualizaciones constantes y los aspectos más destacados del compromiso.

¿Dónde jugarán River vs. Belgrano?





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Kylian Mbappé dejará el Paris Saint-Germain al final de esta temporada para jugar fuera de Francia, según anunció oficialmente este viernes en un vídeo en redes sociales, aunque no divulgó cuál será su próximo destino. (Video: EFE)