Ya está terminando la temporada 2023-24 y en la interna del FC Barcelona están en constante evaluación respecto a las cosas buenas o malas que se hicieron en este curso, haciendo énfasis en que no fueron capaces de ganar un solo título. En ese sentido, Xavi Hernández habló previo al cruce con el Almería y habló de diversos temas, entre ellos la llegada de Vitor Roque y el nivel de competitiva que tienen con respecto al resto de clubes de Europa.

En primera instancia, el estratega azulgrana explicó que el arribo del delantero brasileño no estaba previsto para diciembre del año pasado, pues esperaban que tuviera más continuidad en Athletico Paranaense y a partir de ahí traerlo para que la adaptación al fútbol europeo no fuera tan pesada. Si bien marcó un par de goles en LaLiga, era evidente que le iba a costar afrontar un nuevo ritmo de trabajo.

“La intención no era que viniese Vitor en diciembre y sí que se quedase allí. Se abrió la opción con la lesión de Gavi. Para su formación, creímos que era lo mejor y así teníamos la opción de incorporarlo para su formación y para que viera cómo era el club”, sostuvo Xavi, haciendo hincapié en que todo esto se generó, en gran medida, para cubrir el hueco que dejó la grave lesión de Gavi.

En esa misma línea, explicó que su ausencia en los últimos encuentros se debe a algo natural para un jugador de su edad, que llega desde Sudamérica y tiene que acoplarse a un contexto diferente. “Hay un debate que, para mí, no tiene sentido. Es un jugador en formación. Hay futbolistas que están por delante de él y por eso juega menos, es como lo entiendo. Ha pasado toda la vida con futbolistas jóvenes”, agregó.

Por otro lado, Xavi habló acerca de la competitividad con el resto de clubes en Europa y argumentó que, sin el afán de tomarlo como excusa por la pésima temporada que hicieron, ellos tienen mejores condiciones económicas para fichar. “No estamos en las mismas situaciones que los clubes que cuentan con otro fair play financiero”, expresó.

El entrenador de 44 años le pidió a los hinchas azulgranas que sean pacientes, pues primero deben encontrar estabilidad financiera para así pensar en armar una plantilla más competitiva, capaz de hacerle frente a clubes como el Real Madrid. “El hincha tiene que entender que necesitamos tiempo y estabilidad. La situación es difícil y complicada para competir contra el Madrid y los grandes equipos de Europa”, agregó.

Xavi es consciente que el FC Barcelona necesita una renovación en su plantilla y eso solo lo conseguirán si son cautelosos al momento de fijarse en algún futbolista, sobre todo porque no son capaces de desembolsar desorbitantes sumas de dinero como otras instituciones. “El objetivo es cambiar, modificar las cosas que no funcionan. Queremos incorporar gente”, acotó.

Finalmente, el exmediocampista hizo una comparativa con el pasado, en donde el entrenador que llegaba era capaz de imponer una lista de contrataciones necesarias y el club estaba en la posibilidad de cumplir con esos caprichos. Hoy por hoy eso no es posible y la hinchada tiene que entenderlo. “Ahora no es como hace 25 años cuando venía el entrenador y decía: ‘quiero a este, este y este’. Eso no significa que no queremos competir por los títulos”, puntualizó.

¿Qué se le viene al FC Barcelona?

Luego de vencer por 2-0 a la Real Sociedad, FC Barcelona volverá a tener actividad esta semana cuando visite al Almería, por la trigésima sexta jornada de LaLiga 2023-24. Dicho compromiso está programado para el jueves 16 de mayo desde las 2:30 p.m., se disputará en el Power Horse Stadium y será transmitido para toda Latinoamérica por la señal exclusiva de DSports, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, además de su versión de streaming en la plataforma de DGO.





