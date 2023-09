River vs. Boca juegan EN VIVO y EN DIRECTO: revisa los horarios y canales del partido ONLINE TV LIVE por la séptima fecha de la Liga Profesional en el Superclásico de Argentina que se jugará este domingo 1 de octubre de 2023 en el Estadio de La Bombonera de Buenos Aires. El duelo está programado para las 2 de la tarde (hora argentina y mediodía en Perú, Colombia y Ecuador) y será transmitido para toda América Latina a través de las señales de ESPN, TNT Sports, Star Plus, AFA Play, Paramount (Estados Unidos), TyC Sports Internacional (Estados Unidos), Fanatiz y Fútbol Libre TV, canal que no recomendamos por tratarse de una emisión pirata. Sigue aquí la TRANSMISIÓN OFICIAL con todos detalles del evento: estadísticas, goles, marcador actualizado, declaraciones y mucho más. Ambos conjuntos se medirán en un choque de poder a poder; pero el ‘Xeneize’ tendrá un ojo puesto en Brasil, donde deberá jugar la próxima semana el encuentro de vuelta de la semifinal de la Copa Libertadores contra el Palmeiras, tras el empate 0-0 de este jueves.





Boca Juniors vs. River Plate juegan este domingo 1 de octubre en La Bombonera.





River vs. Boca: posibles alineaciones





River: Franco Armani; Andrés Herrera o Santiago Simón, Leandro González Pírez, Paulo Díaz, Enzo Díaz o Milton Casco; Enzo Pérez, Nicolás De la Cruz, Ignacio Fernández, Manuel Lanzini, Esequiel Barco; y Miguel Borja

Boca: Javier García o Sergio Romero; Marcelo Weigandt o Lucas Blondel, Bruno Valdez, Nahuel Valentini, Marcelo Saracchi; Cristian Medina, Jorman Campuzano, Ezequiel Bullaude; Ezequiel Zeballos, Darío Benedetto y Lucas Janson