River Plate vs. Godoy Cruz se miden (EN VIVO | EN DIRECTO) este domingo 12 de marzo desde el estadio Más Monumental por la jornada 7 de la Liga Profesional Argentina. El choque podrá ser visto desde las 5:30 p.m. (hora peruana) y 7:30 p.m. (hora argentina). El equipo ‘millonario’ quiere ganar para ‘trepar’ hacia el liderato. La transmisión estará a cargo de ESPN, Star Plus y TNT Sports. No te pierdas los detalles en Depor.

El Millonario empezó la era Demichelis con una performance sólida pues en la pretemporada no vio derrota alguna, lograron tres victorias consecutivas. Por ahora, están recobrando el timón después de trastabillar contra Arsenal, de local (1-2) en un partido en el que nadie explica por qué hicieron un partido tan malo, el rendimiento cayó por la falta de ideas.

Para su fortuna, se recuperaron al siguiente partido con una victoria de visita ante un Lanús en racha (0-2) y pasaron a la siguiente instancia de la Copa Argentina ante Racing de Córdoba (3-0). Esta nueva era tiene dos derrotas que nos ha dejado dudas sobre la solidez en defensa.

Aún queda a deuda que no puedan tener un punto de quiebre, pues el equipo es muy propenso a sufrir goles. Se espera mucho de este equipo que disputará Libertadores y, como siempre, es uno de los candidatos.





River vs. Godoy Cruz: horarios en el mundo

Perú: 5:15 p.m.

5:15 p.m. Colombia: 5:15 p.m.

5:15 p.m. Ecuador: 5:15 p.m.

5:15 p.m. Argentina: 7:15 p.m.

7:15 p.m. Chile: 7:15 p.m.

7:15 p.m. Brasil: 7:15 p.m.

7:15 p.m. Paraguay: 7:15 p.m.

7:15 p.m. Venezuela: 6:15 p.m.

El Bodeguero cerró la temporada pasada sin conocer la victoria en 11 partidos y eso terminó por alejarlo de la Copa Sudamericana. Este año parece estar perdiendo la buena propuesta de fútbol que le dio dos victorias consecutivas porque habían caído en un bajón futbolístico tremendo con tres derrotas consecutivas, ante San Lorenzo (1-0), Estudiantes (0-1) y Rosario (1-0).

Gracias a su buena performance de local pudieron ganarle a Racing (2-0) y recuperarse a tiempo. Para este año cuentan con Salomón Rodriguez, quien fue el goleador del torneo pasado con 6 tantos, muy pocos para la Liga Profesional. El equipo sabe que llegar al arco no es su fuerte, pero defenderse es un punto a favor para ellos. Están en el puesto 20 de la Tabla de Promedios, mucho ojo con eso.





River vs. Godoy Cruz: ¿dónde ver el partido?

La transmisión del River vs. Godoy Cruz por Liga Profesional Argentina estará a cargo de TNT Sports, canal que se podrá sintonizar en las plataformas digitales DGO, Telecentro Play y Flow y Star Plus Premium. Recuerda que también puedes seguir el minuto a minuto del encuentro en la web de Depor. Es el más completo de todos.





River vs. Godoy Cruz: probables alineaciones

River Plate: Franco Armani; Robert Rojas o Milton Casco, Leandro González Pirez, Paulo Díaz o Enzo Díaz, Milton Casco o E. Díaz; Enzo Pérez, Nicolás De La Cruz, José Paradela, Esequiel Barco o Miguel Borja y Lucas Beltrán.

Franco Armani; Robert Rojas o Milton Casco, Leandro González Pirez, Paulo Díaz o Enzo Díaz, Milton Casco o E. Díaz; Enzo Pérez, Nicolás De La Cruz, José Paradela, Esequiel Barco o Miguel Borja y Lucas Beltrán. Godoy Cruz: D. Rodríguez; Arce, Barrios, Rasmussen, Galdames; Leyes, Abrego, N. Fernández, Conechny, López Muñóz; S. Rodríguez.





River vs. Godoy Cruz: ¿dónde juegan?





