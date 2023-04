River Plate vs. Independiente se miden (EN VIVO | EN DIRECTO) en el estadio Mas Monumental por la jornada 13 de la Liga Profesional Argentina desde las 6:30 p.m. (hora peruana) y 8:30 p.m. (hora argentina). El cuadro ‘millonario’ quiere seguir siendo líder y al frente tendrá a un duro rival que quiere salir de los últimos lugares. Las acciones podrán ser vistas a través de la señal de ESPN, STAR Plus y TNT Sports. No te pierdas todos los detalles en Depor.

River Plate es por lejos el mejor equipo del fútbol argentino en 2023. La evolución que ha mostrado en este flamante ciclo del técnico Martín Demichelis es digna de admiración. Es el equipo que más triunfos lleva (10), el de más goles a favor (22) y el de menos recibidos (5).

Habrá que ver si el ritmo de jugar al mismo tiempo la Copa Libertadores no lo llena de cansancio. Es el segundo equipo con mayor posesión, con más del 61%, lo que marca la intensidad de su propuesta futbolística. Es, también, el de mayor cantidad de remates al arco y de intentos (68 de 197).

Una curiosidad a tener en cuenta del equipo local de cara a este River Plate vs Independiente: es el que más ha sido beneficiado por los penales en todo el campeonato, con 8 (y para colmo, los anotó todos).

River vs. Independiente: horarios en el mundo

Argentina: 20:30 horas

Perú: 18:30 horas

Ecuador: 18:30 horas

Colombia: 18:30 horas

Estados Unidos: 19:30 horas (Washington DC)

Bolivia: 19:30 horas

Venezuela: 19:30 horas

Chile: 19:30 horas

Paraguay: 19:30 horas

Uruguay: 20:30 horas

Brasil: 20:30 horas

Ricardo Zielinski llegó para sumarse esta temporada a Independiente, buscando superar uno de sus peores momentos institucionales y deportivos de la historia. El ‘Rojo’ empató con Racing y mejoró los ánimos, pero el calendario se pone complicado. Sobre todo para un equipo que ganó solo en la primera fecha y lleva once partidos sin celebrar.

Los números no ayudan al equipo: es el que menos remates al arco hizo en el torneo porque tiene 31. Además, sufre por indisciplina: es el que más faltas cometió (187), está primero en expulsiones (5) y segundo en tarjetas amarillas (34). Un oasis es su centrodelantero, Martín Cauteruccio, autor de cinco de los nueve goles que anotaron Los Diablos Rojos.





River vs. Independiente: ¿dónde ver el partido?

¡Mucha atención! ESPN, Star Plus y TNT Sports son los canales oficiales que transmitirán el partido entre River Plate vs. Independiente por la fecha 13 de la Liga Profesional Argentina 2023. Además, todas las incidencias, del minuto a minuto, puedes revisarlo en la plataforma de Depor.





River vs. Independiente: probables alineaciones

River: Franco Armani; Milton Casco, Leandro González Pirez, Paulo Díaz y Enzo Díaz; Esequiel Barco, Enzo Pérez, Ignacio Fernández y Nicolás De La Cruz; Salomón Rondón y Pablo Solari.

Franco Armani; Milton Casco, Leandro González Pirez, Paulo Díaz y Enzo Díaz; Esequiel Barco, Enzo Pérez, Ignacio Fernández y Nicolás De La Cruz; Salomón Rondón y Pablo Solari. Independiente: Rodrigo Rey; Luciano Gómez, Sergio Barreto, Joaquín Laso y Damián Pérez; Iván Marcone y Agustín Mulet; Mauricio Cuero, Matías Giménez y Javier Vallejo; Martín Cauteruccio.





River vs. Independiente: ¿dónde juegan?





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.