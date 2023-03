River y Sarmiento se miden (EN VIVO | EN DIRECTO) por la fecha 8 de la Liga Profesional Argentina. El choque se disputará este domingo 19 de marzo desde las 7:30 p.m. (hora peruana) y 9:30 p.m. (hora argentina) desde el estadio Eva Perón. Ambos buscan escalar posiciones en el torneo. La transmisión estará a cargo de ESPN, STAR Plus y TNT Sports. No te pierdas el minuto a minuto en Depor.

El equipo porteño es el único escolta de San Lorenzo, ya que tiene 15 unidades, solo una menos que el líder de la Liga Argentina. En siete partidos ganó cinco, no empató ninguno y perdió dos; anotó 12 goles y le metieron solo cinco.

El último fin de semana hizo algo que no hacía hace tiempo: jugar bien al fútbol. Derrotó 3-0 a Godoy Cruz en el Más Monumental, y en ese choque tuvo un 66% de posesión de balón, intentó 16 remates al arco, acertó cinco y ganó siete córners.





River vs. Sarmiento: horarios en el mundo

Perú: 7:30 p.m.

7:30 p.m. Colombia: 7:30 p.m.

7:30 p.m. Ecuador: 7:30 p.m.

7:30 p.m. Argentina: 9:30 p.m.

9:30 p.m. Chile: 9:30 p.m.

9:30 p.m. Brasil: 9:30 p.m.

9:30 p.m. Paraguay: 9:30 p.m.

9:30 p.m. Venezuela: 8:30 p.m.

Sarmiento de Junín marcha 16º en la clasificación de la Liga Argentina, con ocho puntos que son el fruto de dos victorias, dos empates y tres derrotas. Esta campaña, si bien no parece mala, no lo ayuda en la otra tabla, la de los promedios, que lo encuentra 26º, solo por arriba de Platense y Arsenal, equipos que hoy están en zona de descenso.

La fecha pasada cayó ante Racing de Avellaneda como visitante por 1-0, partido en el que solo tuvo el 31% de posesión de balón, intentó ocho remates de los cuales solo uno fue al arco, cometió 14 faltas y concedió 11 córners, al tiempo que ganó solo uno.





River vs. Sarmiento: ¿dónde ver el partido?

River vs. Sarmiento se podrá ver a través de la señal de ESPN, STAR Plus, TNT Sports y Fútbol Libre para toda Latinoamérica. La cadena televisiva llevará el choque a todos los hogares para disfrutar de una fecha más en la Liga Profesional Argentina. Programa bien tu tiempo y no te pierdas este partidazo.





River vs. Sarmiento: posibles alineaciones

River Plate: Franco Armani; Milton Casco, Leandro González Pirez, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Rodrigo Aliendro, Enzo Pérez, Agustín Palavecino; José Paradela, Ignacio Fernández; Lucas Beltrán.

Franco Armani; Milton Casco, Leandro González Pirez, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Rodrigo Aliendro, Enzo Pérez, Agustín Palavecino; José Paradela, Ignacio Fernández; Lucas Beltrán. Sarmiento: Sebastián Meza; Gonzalo Bettini, Manuel García, Alejandro Donatti, Juan Insaurralde, Gabriel Díaz; Lucas Melano, Emiliano Méndez, Fernando Martínez, Luciano Gondou; Lisandro López.





River vs. Sarmiento: ¿dónde jugarán el partido?





