Barcelona y Real Madrid se ven las caras por la jornada 26 en LaLiga Santander este domingo 19 de marzo. Los azulgranas tienen ventaja en la tabla de posiciones y una victoria podría dar un punto de quiebre en LaLiga. Ante esta situación, Carlo Ancelotti salió al frente para apaciguar las tensiones y recordar la rigurosidad que tiene un partido como este.

“Tenemos que ver al Barça como un león y no como un gato. Si lo ves así, te van a ganar. El miedo lo tenemos siempre, la preocupación que no te deja. Las horas antes del partido son complicadas. El plan para frenar al rival lo tenemos: nos conocemos muy bien, ninguno de los equipos tenemos secretos”, mencionó el DT de los ‘merengues’.

Asimismo, ‘Carletto’ recordó el partido de la Copa del Rey y cómo le ha ido en la temporada ante el clásico rival. Para el estratega italiana, jugar más en el ataque no será un problema, aunque Barcelona irá con todo para asegurar el campeonato de LaLiga.

“Es muy difícil. Cada uno tiene su historia. El Barça ha defendido mucho en el partido de ida de la Copa del Rey, es verdad, pero esto puede ser muy distinto en función de lo que pase. Jugaremos ofensivo y sin miedo”, dijo sobre la rivalidad con el equipo dirigido por Xavi Hernández.





Su continuidad en el club

En medio de los rumores de su salida del club, Carlo Ancelotti respondió a esta realidad argumentado que sí le gustaría quedarse para siempre, pero no hay posibilidad de ello. El italiano esperará el final de la temporada para saber si continúa o no con los ‘merengues’.

“¿Si seguiré? Esa evaluación tiene que hacerla el club y no yo. Ya he dicho que me gustaría quedarme toda la vida, pero ya sé que esto es imposible. Pase lo que pase, el club decidirá a final de temporada”, comentó ante los rumores de una posible salida para la próxima temporada.





