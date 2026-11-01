¡Gran cabezazo! Gol de Lautaro Di Lollo para el 1-0 de Boca vs. River. (Video: Fox Sports / Foto: Getty Images)
¡Gran cabezazo! Gol de Lautaro Di Lollo para el 1-0 de Boca vs. River. (Video: Fox Sports / Foto: Getty Images)

fue el encargado de abrir el marcador para en el Superclásico ante . El defensor aprovechó un preciso centro de Milton Delgado para aparecer en el área y conectar el balón, venciendo al arquero rival. De esta manera, el conjunto xeneize consiguió el 1-0 en La Bombonera.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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