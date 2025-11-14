Gol de Lautaro Martínez para el 1-0 de Argentina vs. Angola. (Video: TyC Sports)
Gol de Lautaro Martínez para el 1-0 de Argentina vs. Angola. (Video: TyC Sports)

En un partido bastante áspero y friccionado, tuvo que esperar hasta los minutos finales del primer tiempo para encontrar la ventaja sobre , en el único compromiso amistoso que disputarán por la fecha FIFA de noviembre. Después de que Giovanni Lo Celso encontrara el espacio a las espaldas de los volantes angoleños, abrió la jugada para sobre la banda derecha, permitiéndole tener el espacio y tiempo suficiente para asistir a en profundidad. Ya en el área, el ‘Toro’ no perdonó y abrió la cuenta en Luanda a los 44′. Duro ensayo para los dirigidos por Lionel Scaloni, que continúan su preparación con miras al Mundial del próximo año donde defenderán el título.

