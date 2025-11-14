Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
¡Messi y un pase de lujo! Gol de Lautaro Martínez para el 1-0 de Argentina vs. Angola
En un partido bastante áspero y friccionado, Argentina tuvo que esperar hasta los minutos finales del primer tiempo para encontrar la ventaja sobre Angola, en el único compromiso amistoso que disputarán por la fecha FIFA de noviembre. Después de que Giovanni Lo Celso encontrara el espacio a las espaldas de los volantes angoleños, abrió la jugada para Lionel Messi sobre la banda derecha, permitiéndole tener el espacio y tiempo suficiente para asistir a Lautaro Martínez en profundidad. Ya en el área, el ‘Toro’ no perdonó y abrió la cuenta en Luanda a los 44′. Duro ensayo para los dirigidos por Lionel Scaloni, que continúan su preparación con miras al Mundial del próximo año donde defenderán el título.
Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica). Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional.