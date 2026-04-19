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¡Batacazo infernal! Gol de Leandro Paredes para el 1-0 del Boca Juniors vs River Plate
¡Batacazo infernal! Gol de Leandro Paredes para el 1-0 del Boca Juniors vs River Plate
Al finalizar el primer tiempo del partido, y tras una revisión del VAR, el cuadro ‘xeneize’ se puso en ventaja con un tiro desde los doce pasos ejecutado por Leandro Paredes, que no le dio chance a Beltrán.
Gol de Leandro Paredes puso el 1-0 del Boca Juniors vs River Plate. (Video: ESPN)
El Superclásico de la jornada 15 del Apertura 2026 se encendió justo antes del descanso con una situación sin precedentes en la última década y media. Tras una gran habilitación de Leandro Paredes para Miguel Merentiel, el remate del uruguayo impactó en la mano de Lautaro Rivero. Aunque inicialmente el juez Darío Herrera dejó seguir, el VAR intervino para que, tras la revisión en pantalla, se decretara un penal histórico: la primera pena máxima para Boca Juniors en Núñez tras 15 años de espera. Pese a las protestas que exigían la expulsión de Rivero, el árbitro omitió la tarjeta. Paredes, con una jerarquía absoluta, fusiló al ángulo engañando por completo a Santiago Beltrán y festejó el 0-1 emulando el icónico “Topo Giggio” de Riquelme.
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.