Gol de Leandro Paredes puso el 1-0 del Boca Juniors vs River Plate. (Video: ESPN)
Gol de Leandro Paredes puso el 1-0 del Boca Juniors vs River Plate. (Video: ESPN)

El Superclásico de la jornada 15 del se encendió justo antes del descanso con una situación sin precedentes en la última década y media. Tras una gran habilitación de para Miguel Merentiel, el remate del uruguayo impactó en la mano de Lautaro Rivero. Aunque inicialmente el juez Darío Herrera dejó seguir, el VAR intervino para que, tras la revisión en pantalla, se decretara un penal histórico: la primera pena máxima para en Núñez tras 15 años de espera. Pese a las protestas que exigían la expulsión de Rivero, el árbitro omitió la tarjeta. Paredes, con una jerarquía absoluta, fusiló al ángulo engañando por completo a Santiago Beltrán y festejó el 0-1 emulando el icónico “Topo Giggio” de Riquelme.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

TAGS RELACIONADOS