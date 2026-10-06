Lionel Messi anota su último gol con la Selección Argentina. (Video: DIRECTV / Foto: Getty Images)
Lionel Messi anota su último gol con la Selección Argentina. (Video: DIRECTV / Foto: Getty Images)

volvió a hacerse presente en el marcador con la . El delantero argentino convirtió desde los doce pasos para poner el 3-0 ante Benín. Messi se encargó de ejecutar el penal con tranquilidad y venció al arquero rival.De esta manera, el capitán de la ‘Albiceleste’ volvió a dejar su sello en el encuentro. El tanto llegó en la parte final del partido y terminó de sentenciar el resultado. Así, Messi cerró su participación con un nuevo gol defendiendo la camiseta argentina.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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