Gol de Lionel Messi para el 2-0 de Argentina vs. Angola. (Video: TyC Sports)
En el cierre del compromiso amistoso en Luanda, encontró premio a su insistencia y marcó el 2-0 para sellar el triunfo de sobre , en el único encuentro que disputarán los de Lionel Scaloni en esta fecha FIFA de noviembre. Todo nació de los pies de Alexis Mac Allister, quien mandó un pase en profundidad hacia el ’10’ con la intensión de dejarlo mano a mano con la portería del seleccionado africano. No obstante, un despeje de la línea defensiva local retrasó la acción, llevando el balón hacia Lautaro Martínez. El delantero del Inter de Milán vio solo a la ‘Pulga’, asistiéndolo para que aumente la cuenta. Tras este duelo, el plantel de la ‘Albiceleste’ romperá filas y cada uno de los jugadores se marchará a sus respectivos clubes.

