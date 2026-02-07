Gol de Lionel Messi para el 1-0 del Inter Miami vs. Barcelona SC. (Video: One Football / Foto: Inter Miami)
Cuando está encendido, no hay quien lo pare. Él va hacia adelante así un partido oficial o un amistoso. Así pues, en el encuentro entre y , la ‘Pulga’ no perdonó al recibir el balón en su zona favorita y dejó una ‘pinturita’ para que todos los que fueron al Estadio Monumental Banco Pichincha disfruten: después de quitarse de encima a dos de sus marcadores, el astro argentino se hizo el espacio y sacó un remate cruzado para decretar el 1-0 parcial a los 31′. Muy a su estilo, ‘Leo’ se mostró imparable al enganchar hacia adentro y abrió el camino a favor de las ‘Garzas’.

