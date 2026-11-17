Cerrando su calendario oficial de la temporada, la selección argentina impone condiciones de manera transitoria por 1-0 frente a Costa Rica en el césped del mítico Estadio Mario Alberto Kempes. Apenas a los 7 minutos de iniciadas las acciones, el poderío ofensivo albiceleste quedó de manifiesto mediante una genialidad de Julián Álvarez, quien improvisó una exquisita asistencia de taco para habilitar a Nico Paz; el volante que milita en el Como no desaprovechó el regalo y definió con categoría para inaugurar el luminoso. Con esta soberbia conquista, el talentoso jugador nacido en suelo tinerfeño alcanzó su quinto grito sagrado defendiendo la camiseta de Argentina —y el cuarto en la etapa posterior al Mundial 2026—, prolongando así una racha sensacional de 4 festejos en apenas 48 días que incluye a víctimas como Bolivia, Burkina Faso, Benín y el combinado tico, registrando como única sequía goleadora reciente el tropiezo por 2-1 frente a Uruguay en La Bombonera.
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