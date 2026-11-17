La Selección Argentina brindó un auténtico recital de fútbol durante la primera mitad de su compromiso amistoso frente a Costa Rica, estructurando una aplastante goleada parcial de 4-0 sobre el césped del mítico estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Bajo la lúcida conducción táctica de Lionel Scaloni, la escuadra albiceleste desató un vendaval ofensivo que tuvo como principales protagonistas a un intratable Nico Paz, responsable de inaugurar el marcador con el 1-0 y de ampliar la cuenta con el 3-0, y a un letal Julián Álvarez, quien se encargó de estampar el 2-0 y el 4-0 antes del descanso. Más allá de la contundencia colectiva, la velada adquirió un tinte sumamente especial para el artillero nacido en Calchín, ya que este brillante doblete ante el combinado tico no solo desató el delirio de su público natal, sino que le permitió alcanzar la envidiable cifra de 19 goles en 64 presencias con la absoluta, metiéndose por la puerta grande en el selecto Top 20 de los máximos romperredes en la rica historia del combinado nacional.
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