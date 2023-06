Gonzalo Montiel se ha acostumbrado a tener los reflectores encima gracias a las buenas actuaciones que ha cosechado en el último año. En Qatar, marcó el penal que le dio a Argentina el tercer Mundial de su historia y hace unas semanas repitió el plato, aunque esta vez con el Sevilla para conquistar la Europa League. No hay duda de que el defensor argentino pasa por un dulce momento en su carrera. Sin embargo, no todo es felicidad, ya que sigue su curso la acusación por violación sexual que cae sobre su persona. En medio del proceso penal, el exjugador de River Plate ha dado su versión de los hechos.

Según la denuncia, Montiel cometió “abuso sexual con acceso carnal, agravado por la participación de dos o más personas”. Los hechos ocurrieron en enero de 2019, en su casa de Buenos Aires. Si bien reconoció que hubo relaciones sexuales, aclaró que siempre fue con el consentimiento de la supuesta víctima.

En el descargo que dio el pasado jueves 15 de junio en la Unidad Funcional de Violencia Familiar y de Género Número 3 de La Matanza (Buenos Aires), Montiel se desligó totalmente de los hechos que se le imputan y acusó directamente a uno de sus amigos, llamado Acosta Alexis.

“Mi mamá y mis amigos me empiezan a contar que C. gritaba enojada y decía que todo era mi culpa porque yo no la había cuidado. Yo no entendía a qué se refería. Me dijeron que Alexis se la había llevado a su casa y que antes habían estado en el coche de mi papá que estaba estacionado dentro de la casa”, explicó el futbolista durante su comparecencia.





Habla la abogada de la víctima





De acuerdo a Raquel Hermida, abogado de la víctima, ella había mantenido “una pequeña relación, corta” con Gonzalo Montiel, quien la invitó a conocer a su familia y le insistió que asistiera a la fiesta en La Matanza.

La mujer afectada es modelo y no toma alcohol, pero al probar dos tragos “quedó absolutamente inconsciente”, señaló la letrada. Luego a la joven “se la arrojó en la puerta de la casa de Montiel” y “ella no sabe cuántas personas intervinieron en el abuso”, agregó la abogada, que también manifestó que tampoco la víctima “recuerda cómo llegó a su casa”.

El jugador, de 26 años, militó en el River Plate entre 2016 y 2021, años en los que ganó una Copa Libertadores - frente al Boca Juniors en 2018 - y dos Recopas Sudamericana, además de una Liga, tres Copas y dos Supercopas. En agosto de 2021 fichó por el Sevilla.





