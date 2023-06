Mientras Cristiano Ronaldo (38 años) cuenta los millones de euros que gana en el Al-Nassr, Lionel Messi (35) se alista para una nueva aventura en el Inter Miami y Karim Benzema (35) espera por su debut en el Al-Ittihad, Luka Modric (37), tan mayor como ellos, continúa con hambre por competir en el primer mundo del fútbol. No le interesa que llenen sus cuentas bancarias, él solo quiere seguir jugando al más alto nivel, razón por la que ha decidido estar una temporada más en el Real Madrid. A pesar de que ya no es un indiscutible, el volante croata no se ve fuera del Santiago Bernabéu.

Según el periodista Gianluca Di Marzio, tras varios días de estudiar su futuro, Modric decidió rechazar un contrato de tres años a cambio de 200 millones de euros que le ofrecía el Al Hilal de Arabia Saudita. El crack balcánico dejó pasar una verdadera fortuna con tal de seguir bajo las órdenes de Ancelotti.

Luka Modric renovará con Real Madrid hasta junio de 2024. (Foto: Getty)





¿Qué jugadores fichó Real Madrid para el 2023-24?





Jude Bellingham ha sido el tercer fichaje del Real Madrid para la nueva temporada. Antes del inglés, el presidente Florentino Pérez concretó la contratación de Fran García, un lateral izquierdo español de 23 años que llega desde el Rayo Vallecano a cambio de 5 millones de euros.

Otro jugador que refuerza la plantilla 2023-24 de Carlo Ancelotti es Brahim Díaz. El atacante español ha vuelto al Santiago Bernabéu tras pasar tres temporadas cedido en el AC Milan, desde septiembre de 2020 hasta el final de la presente campaña. En este tiempo, el futbolista de 23 años jugó 124 partidos, marcó 18 goles y dio 15 asistencias.





