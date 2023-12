Días después de convertirse en el nuevo presidente de Argentina, Javier Milei ya viene realizando grandes cambios en el país y no solo en la materia política, sino también a nivel deportivo. El político anunció a la nación las nuevas medidas incluidas en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), estableciendo “las bases para la reconstrucción de la Argentina”. No obstante, el punto número 27 de dicha resolución, la cual va referida a la modificación de la Ley de Sociedad, llamó la atención, puesto que abre la posibilidad de que los equipos argentinos puedan convertirse en sociedades anónimas, si es que así lo quisieran.

La Ley de Deportes fue modificada para quienes “se consideren asociaciones civiles deportivas integrantes del Sistema Institucional del Deporte y la Actividad Física”, tal y como señala el artículo 334 del Decreto de Necesidad y Urgencia, publicado en el Boletín Oficial,

El pasado 15 de diciembre, la diputada Juliana Santillán reveló que el Gobierno Nacional iba a incluir un proyecto para presentar al Congreso, para habilitar las Sociedades Anónimas. Sin embargo, aclaró que esta será una opción, la cual los clubes podrán “tomarla o no”.

“Estamos hablando de que el deporte tenga un incremento grande de inversión extranjera en el país, para eso hay que cambiar el sistema, que es optativo, ellos pueden tomarlo o no, por lo tanto, no es privatización, es el sistema inglés, donde pueden optar o no sumarse a ese esquema”, señaló Santillán.

Boletín Oficial de la República Argentina. (Captura: Gobierno de Argentina)

Clubes se oponen a la sociedad anónimas deportivas

Algunos de los clubes más populares de Argentina mostraron su rechazo a la llegada de las SAD. Entre ellos, se encuentran instituciones como Boca Juniors, River Plate, San Lorenzo, Independiente y Racing Club. “Fiel a sus orígenes, respetuoso de los claros principios defendidos durante casi 120 años, Boca Juniors ratifica su carácter de asociación civil sin fines de lucro y la premisa de que nuestro club es de su gente, socios y socias que lo vuelven cada día más grande”, señaló el ‘Xeneize’ en sus redes sociales.

“Siguiendo el espíritu de nuestros fundadores, rechazamos a las sociedades anónimas en el fútbol argentino, como ratificó nuestra Asamblea en 2016 al constituirse la Superliga. El Club Atlético River Plate es una asociación civil sin fines de lucro, y siempre será de sus socios y socias, que son el sustento de estos 122 años de grandeza”, aseveró el club ‘Millonario’.

Del mismo modo, en una asamblea de representantes en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), los dirigentes criticaron la llegada de las SAD. “Cada uno hizo una manifestación pública contra las SAD y quiero felicitarlos. Los clubes necesitan cumplir la función que cumplen como las Asociaciones Civiles que son. Estoy convencido de que esa es su esencia”, sostuvo Claudio ‘Chiqui’ Tapia, presidente de la AFA.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.