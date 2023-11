Javier Milei arrasó en la segunda vuelta de las elecciones en Argentina (le sacó casi 10% de diferencia en los votos a Sergio Massa) y se convertirá en el próximo presidente. Uno de los temas que más habla la gente, en el mundo del fútbol, es sobre la propuesta del economista a favor de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD). Recordemos expresó su deseo de abrirles las puertas en el país. A continuación, te contamos qué promueve con esta idea.

Todo comenzó cuando el político confesó que le gustaría que clubes sean manejados por las SAD. Milei apuntó que la llegada de empresarios sería positiva y puso como ejemplo el modelo británico. “Se tendría que abrir esa posibilidad, ¿por qué tiene que haber diferentes y no una única estructura societaria? ¿Por qué no puede haber un Manchester City en Argentina?, ¿En qué afecta a otras instituciones?”, señaló en medio de su campaña electoral.

El exarquero de Chacarita Juniors justificó su posición con un hipotético caso en Boca, al comentar que resultaría indistinto si el futuro del ‘Xeneize’ lo deciden los socios o si las riendas las lleva un jeque. “Si le ganas a River 5-0, es campeón del mundo qué te puede importar. Lo que me estás diciendo es que preferís perder 4-0 contra el Milan, pero es nacional y popular. A ganarle 5-0 la Intercontinental”, añadió.





Comunicado de la Liga Profesional de Fútbol

Luego de estas declaraciones, muchos clubes, e incluso la Liga Profesional de Fútbol, salieron a mostrar su rechazo. “Las instituciones pertenecen a aquellos que sostienen con sus aportes el funcionamiento de sus instalaciones, enalteciendo aquella vieja pero tan vigente frase: ‘EL CLUB ES DE LOS SOCIOS’”, apuntó la organización que gestiona los certámenes de Primera.

“Este formato -el de las asociaciones sin fines de lucro-, más allá de los aportes sociales, fue el que edificó todas las proezas, logros y posicionamiento del fútbol argentino en la elite del deporte mundial”, agregó la Liga en el comunicado. Ante este escrito, Milei no tuvo más remedio que salir a pronunciarse y dejar claro su postura sobre este tema.





¿Cuál fue la respuesta de Javier Milei?

El Presidente electo en Argentina, en una entrevista con TN, contestó que no iba a obligar a los clubes argentinos a ser privatizados. “Es falso que voy a privatizar a los clubes de fútbol, eso es otra mentira. Yo dije que tendría que contemplarse la posibilidad (de otras estructuras). ¿Tiene que haber un sólo esquema de estructura societaria? No, puede haber distintas estructuras societarias. No va en mi definición, como liberal, no obligo a nadie”, señaló.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR