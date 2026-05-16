River vs. Rosario Central. (Foto: Getty Images)
River vs. Rosario Central. (Foto: Getty Images)

vs. se enfrentan EN VIVO | EN DIRECTO en el compromiso programado por las semifinales del . ¿En qué canales se podrá ver la transmisión del partido? ESPN pasará el encuentro para toda Latinoamérica, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, además de su versión de streaming en el servicio premium de Disney Plus. En Argentina también podrá ser visto por TNT Sports. Pelota Libre TV es una señal pirata. ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este sábado 16 de abril desde las 5:30 p.m. (hora en Perú), con dos horas más en Argentina, y se jugará en el Estadio Monumental.

River enfrenta a Rosario Central por las semifinales de la Liga Argentina. (Foto: Getty Images)
River enfrenta a Rosario Central por las semifinales de la Liga Argentina. (Foto: Getty Images)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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