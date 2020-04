Juan Román Riquelme se encuentra retirado de la actividad profesional desde el 2015. Sin embargo, los hinchas del fútbol todavía recuerdan al ‘10’ que, a lo largo de su carrera, desplegó en la cancha mucha calidad, buena técnica y otras tantas virtudes que le colocan como uno de los jugadores más queridos por la afición de Boca Juniors en Argentina y también en otros rincones del planeta.

Por ejemplo, en Perú, Samuel Vargas Tello se ha declarado el fanático número uno del ex volante de la selección ‘Albiceleste’. Y el fanatismo por el ‘Topo Gigio’ es tan grande que este hombre ha sido el fundado de una institución que tiene el nombre y apellido del ídolo de los ‘Xeneizes’.

Vargas fue contactado por el diario deportivo Olé para que cuente toda la historia del Club Deportivo Social y Cultural Juan Román Riquelme, cuya sede está en ubicada en Casa Grande, distrito de la provincia de Ascope en La Libertad, al norte del Perú.

La vida de Samuel ha estado vinculada con el fútbol desde siempre. “Era ‘10’ como Riquelme”, confesó, pero se retiró de la actividad amateur por una lesión en la rodilla. Entonces, con la finalidad de buscar oportunidades, el peruano viajó a Argentina en 1995. Trabajó en construcción y como cartero.

La portada el diario argentino Olé con la historia del Club Deportivo Social y Cultural Juan Román Riquelme. (Foto: Olé)

Sin embargo, el amor por la pelota pudo más y aprovechó su estancia en ese país para hacer el curso de entrenador en la escuela Osvaldo Zubeldía en la ciudad de La Plata. En ese periodo, mediados de los noventas, Vargas Tello ya había escuchado noticias sobre un futbolista que los boquenses habían incorporado desde Argentinos.

“Recuerdo haber leído la noticia de que Boca le había comprado a Argentinos un paquete de seis jugadores -entre ellos Riquelme-, y desde ese momento empecé a seguir la carrera de Román. Me embroncaba cuando el ‘Bambino’ Veira no le daba minutos, porque claramente era un jugador que marcaba diferencia”, contó a Olé.

Desde entonces, Samuel Vargas conoce todos los movimientos del argentino y para el 2002 inició con el sueño de rendir homenaje al argentino. El 2 de agosto fundó la escuela Juan Román Riquelme, pero solo sería el inicio del proyecto.

En el 2010, tras terminar la carrera de DT y dirigir al Carlos A. Mannucci, Samuel continuó en lo suyo y formó un cuadro para competir en la liga de Casa Grande. Entonces, Vargas inscribió a la institución en los Registro Público de Perú y luego en la Federación Peruana de Fútbol.

A la fecha, Juan Román Riquelme ha sido subcampeón del torneo 2016, 2018 y 2019. En 2013, se creó Riquelme Junior de Chocope, como conjunto alternativo, que dejó de operar en 2015, pero promete volver.

Samuel Vargas, en adelante, tiene dos anhelos que espera cumplir: crear la Fundación “Juan Román Riquelme” y conocer a su ídolo. “Sería un sueño cumplido. Aunque no me conoce, él fue quien me impulsó a seguir mi camino en el fútbol. Verlo sería lo mejor que podría pasarme en la vida”, admitió.