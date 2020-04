A inicios de la presente temporada, en España empezaron a sonar los rumores de un posible fichaje de parte de Neymar al Real Madrid. Los merengues, luego que en la campaña 2018-19 no ganaron nada y quedaron fuera de la Champions League en octavos de final, vieron necesario dar un golpe sobre la mesa.

Finalmente, quien llegó al Real Madrid fue el extremo belga Eden Hazard, aunque ahora no se descarta que Neymar se ponga la camiseta de la ‘Casa Blanca’. Así lo apuntó este sábado Wagner Ribeiro, su ex agente, quien habló con Canal do Nicola de la cadena internacional ESPN.

“Yo estuve en la capital de España porque Florentino Pérez quiso fichar a Neymar. El año pasado estuve con él y en su oficina. Real Madrid aún tiene el sueño de ficharlo”, fue lo que sostuvo Ribeiro al citad medio.

Real Madrid y su deseo por Neymar

Asimismo, mencionó que incluso los merengues lo quisieron cuando ‘Ney’ empezaba a dar que hablar en Santos. "Me llamaron varias veces antes que se vaya al ‘Barza’. Actualmente, su precio de salida es de 164 millones de euros.

Es más, no todo quedó allí porque considera a Neymar como el mejor jugador del mundo. “Es mejor que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Desiquilibra, anota y también asiste. Eso lo hemos visto en Barcelona y PSG”, añadió. ¿Podrá ser parte pronto del Real Madrid?

De otro lado, en UEFA continúan con sus videoconferencias para determinar cuándo es que podría volver el fútbol en el Viejo Continente. Países Bajos tomó la decisión de dar por terminada la Eredivisie sin campeón ni descensos.

VIDEO RECOMENDADO

Construcción de estadios para Qatar 2022 continúa pese a la pandemia

TE PUEDE INTERESAR

MÁS VIDEOS

Sampdoria anunció que toda su plantilla quedó libre de coronavirus