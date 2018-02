Boca Juniors es uno de los mejores equipos de Sudamérica y, por qué no, del mundo. El cuadro argentino ha sabido tocar el cielo en varias ocasiones a nivel futbolístico y es sin duda uno de los cuadro más ganadores de América.

Además, Boca es conocido como un equipo que sabe mostrar a jugadores con mucha proyección. Pero como todo en la vida, cometen errores.

Lautaro Martínez es uno de los futbolistas argentinos que está considerado por Jorge Sampaoli para el Mundial de Rusia 2018. Sin embargo, no siempre gozó de buenos comentarios y elogios.

El jugador, hoy en Racing, fue ofrecido a los 15 años al cuadro 'xeneize'. Después de unas pruebas, el cazatalentos boquense señaló que no tenía la velocidad ni potencia requerida para ser parte del club.

"Cuando tenía 15 años me dijeron que me faltaban velocidad y potencia y que no estaba a la altura del club", contó el ahora figura de Racing Club.

Lautaro Martínez espera emigrar pronto al extranjero para ganarse de una vez el sitio privilegiado de jugar un Mundial con la selección de Argentina.