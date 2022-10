El partido de Boca vs. Gimnasia terminó en una tragedia y esto se vio reflejado con un hincha muerto sumado a gran cantidad de heridos por el estallido de bombas lacrimógenas con actos de violencia en las afueras del estadio. A esto se sumó la dura confesión de Leo Morales, jugador de Gimnasia, quien habló sobre cómo su hijo sufrió por el humo que se apoderó del escenario.

“Se estaba desarrollando con total normalidad y de golpe empezó a venir el gas pimienta. Primero vimos a ellos que salieron despedidos y después los nuestros. La gente salió a correr y no entendíamos nada. Luego vimos lo que pasaba y fue una desesperación total”, dijo para ESPN.

"MI HIJO DE DOS AÑOS Y SEIS MESES NO PODÍA RESPIRAR." Impactante relato de Leo Morales, jugador de Gimnasia, sobre el momento de los incidentes. pic.twitter.com/3qjz8uh26q — SportsCenter (@SC_ESPN) October 7, 2022

“Como dije, tengo un nene de 2 años y 6 meses y no podía respirar. Después me quebré porque verlo tan mal me dolió. Imagino que también la gente ha estado pasando un mal rato con todo esto”, confesó para la prensa tras detenerse la propagación del humo.

Agregó también que buscaron la forma de ayudar a los asistentes que optaron por bajar al campo del estadio con el fin de no estar cerca de las tribunas y evitar la neblina por los gases lanzados en las afueras del recinto. El partido solo se jugaba con hinchada local.

“Nosotros nos quedamos sin agua porque intentamos darle a la gente y empezar a cargar unas botellas más para intentar ayudarlos con lo poco que podemos”, agregó.





¿Qué pasó en el partido de Boca vs. Gimnasia?

El partido entre dos grandes protagonistas del torneo fue interrumpido cuando los jugadores comenzaron a sentir los efectos de los gases lacrimógenos que lanzó la policía bonaerense por choques fuera de la cancha, y que se propagaron al campo de juego. El duelo fue cancelado hasta nuevo aviso “por falta de garantías”, según anunció el árbitro Hernán Mastrangelo.

Los incidentes comenzaron por cruces violentos en las afueras del estadio, cuando la policía reprimió con balas de goma y gases lacrimógenos a hinchas que pugnaban por entrar a un estadio ya abarrotado. El cotejo era el más importante de la fecha 23, a cuatro jornadas del final, con un Gimnasia que de local se jugaba la última ocasión de luchar por el título, mientras que Boca buscaba un triunfo para regresar a la cima del campeonato.





